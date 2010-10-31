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۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۰۲

در کهگیلویه و بویراحمد؛

200 میلیارد تومان به مسکن مهر تزریق شده است

200 میلیارد تومان به مسکن مهر تزریق شده است

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: هم اکنون بیش از 200 میلیارد تومان به بخش مسکن مهر در استان تزریق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری ظهر یکشنبه در نشست شورای فنی استان، کل اعتبارات عمرانی امسال این استان را بیش 169میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این اعتبارات در بخشهای ساخت و ساز و عمران هزینه می شوند.

وی بیان کرد: هم اکنون یک هزار و 761 پروژه در قالب 243 طرح در این استان در دست احداث است.

نوذری نسبت به نظارت فنی بر این طرح ها از سوی شورای فنی استان تاکید کرد و اظهار داشت: تمام مراحل و فرایندکاری، پیشرفت و کیفیت این پروژه ها باید از فیلترشورای فنی و نظام مهندسی بگذرند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: نظام مهندس ساختمان با استفاده از توان و ظرفیتهای مهندسی خود به عنوان بازوی حرکتی و اهرم تقویتی در مسایل عمرانی همگام با شورای فنی در امور عمرانی استان فعالیت و نظارت بیشتری داشته باشند.

نوذری تصریح کرد: نظام مهندسی باید بانک اطلاعاتی کاملی از مهندسین حوزه عمران داشته باشد و با برنامه ریزی،  زمینه حضور آنها را در عرصه کار، فعالیت و تلاش درساخت و ساز و عمران مناطق روستایی و شهری فراهم آورد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: امسال باید در روستاهای استان هشت هزار واحد مسکونی ساخته و یا وارد مرحله اجرا شود و بر این اساس شورای فنی و نظام مهندسی در به کارگیری نیروی کار و مهندسین فنی ساخت و ساز، برنامه ریزی لازم را داشته باشند.

کد مطلب 1181931

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