افزایش شش درصدی مستمریهای بازنشستگی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی اکبری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران افزایش مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان که تا پایان سال گذشته برقرار شده است، به میزان شش درصد افزایش یافت.

وی اضافه کرد: با افزایش فوق حداقل حقوق دریافتی مستمری‌ بگیران تامین اجتماعی اعم از اینکه مستمری آنها در سنوات قبل و یا در طول سال 89 برقرار شده باشد، مبلغ 303 هزار تومان در ماه است.

به گفته وی علاوه بر افزایش شش درصدی از ابتدای سال جاری مبالغی با عنوان کمک به ارتقای سطح معیشت و قدرت خرید مستمری‌ بگیران تامین اجتماعی، پرداخت حمایت یارانه‌ای دولت و کمک‌های جانبی شامل کمک هزینه مسکن، اولاد، عائله‌مندی، همسران متکفل فرزند و حق سنوات نیز به حساب مستمری‌بگیران واریز می‌شود.

رئیس و کارشناس ارشد مستمری ‌های اداره ‌کل تامین اجتماعی خراسان جنوبی یادآور شد: مابه ‌التفاوت افزایش حقوق مستمری ‌بگیران زیر پوشش استان در مهرماه پرداخت شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی نیز در این جلسه به وجود 68 هزار و 500 نفر بیمه شده اصلی در این استان اشاره کرد و گفت: با احتساب افراد تحت تکفل 267 هزار نفر از جمعیت استان زیر پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند.

بهرام تاجریزی جمعیت مستمری بگیران تامین اجتماعی استان شامل بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان را تا پایان اردیبهشت ‌ماه امسال پنج هزار و 885 نفر اعلام کرد و افزود: 455 نفر نیز در این استان از مقرری بیمه بیکاری استفاده می ‌کنند.