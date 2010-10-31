75 میلیون مترمکعب آب به مشترکان شهرستان سلماس تحویل شد

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، علی اقدم پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان آب تحویلی از ابتدای سال جاری از سد های مخزنی زولا و دریک چای این شهرستان تحویل عموم شده است.

وی با اشاره به اینکه نظارت و و کنترل در زمینه بهره برداری از منابع آبی از اولویت های اصلی این اداره در شهرستان سلماس می باشد اظهار داشت: 45 مورد تعیین حریم و بستر انهار و زهکشها و تعداد 78 مورد نیز اخطاریه رفع تصریف حریم انهار ابلاغ شده و تعداد دو مورد نیز به مراجع قضایی ارجاع شده است.

اقدم نظارت بر توزیع عادلانه آب را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: 50 مورد نظارت مستمر به همراه 13 مورد جلوگیری از برداشت غیر مجاز شن و ماسه از مسیل رودخانه ها اجرا شد.

مدیر امور آب شهرستان سلماس یادآور شد: طی این مدت 16 مورد کارشناسی حفاظت از منابع آب زیرزمینی و 27 مورد نظارت بر آزمایش پمپاژ آب نیز از دیگر اقدامات این اداره بوده است.

اقدم توجه ویژه و دقیق به بهره برداری از چاه ها با استفاده از ابزارهای جدید را مورد تاکید قرار داد و گفت: 302 مورد پروانه بهره برداری برای کشاورزان منطقه تمدید شده است.

شهرستان سلماس دارای دو سد مخزنی بزرگ دریک و زولا بر روی رودخانه های دریک چای و زولا چای می باشد.