به گزارش خبرنگار مهر، حسین نادری منش امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آزمون نیمه متمرکز دکتری به مدت 2 سال به صورت آزمایشی برگزار می شود و پس از آن در صورت نیاز به اصلاح اصلاحات لازم نیز صورت می گیرد.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به نحوه نیمه متمرکز جذب هیئت علمی دانشگاهها نیز گفت: 33 هزار و 983 نفر در فراخوان جذب شرکت کردند که از این تعداد 2 هزار و 637 نفر دکتری، 10 هزار و 95 هزار نفر دانشجوی دکتری و 21 هزار و 247 نفر کارشناسی ارشد بودند که امیدواریم اولین مرحله جذب در بهمن ماه امسال از طریق دانشگاهها انجام شود.

وی افزود: از تعداد کل افراد دارای مدرک دکتری که در فراخوان شرکت کرده بودند، 1 هزار و 593 نفر از دانشگاههای وزارت علوم، 266 نفر از دانشگاه آزاد، 148 نفر از پیام نور و غیرانتفاعی و 630 نفر از خارج کشور فارغ التحصیل شده اند.

وی درباره بازنگری سرفصلهای دروس دانشگاهی نیز اظهار داشت: کارگروههای تخصصی در خصوص بازنگری سرفصلهای دروس دانشگاهی تشکیل شده که در تمامی رشته ها فعال هستند این بازنگری در تمامی رشته ها با توجه به نیاز جامعه و در علوم انسانی علاوه بر این با توجه به ارزشها انجام می شود.

نادری منش با اشاره به کمیته تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: براساس تصمیمات این کمیته مقرر شده است که 13 مجموعه شامل 250 گرایش مطابق با نیازها روز بازنگری صورت گیرد در این میان گسترش 13 رشته علوم انسانی نیز منوط به بازنگری و عواملی مانند متناسب سازی نسبت استاد به دانشجو شده است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت پذیرش دانشجو در سال گذشته و سال جاری گفت: در سال 88 تعداد 526 هزار و 803 نفر در آزمون سراسری پذیرش شدند که 93 هزار و 313 نفر در مقطع کاردانی و 421 هزار نفر در کارشناسی بودند.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: در سال 89 نیز تعداد 517 هزار نفر در کنکور سراسری پذیرفته شدند که از این تعداد، 83 هزار و 62 نفر در کاردانی و 427 هزار نفر در کارشناسی پذیرفته شدند.

وی اظهار داشت: در دوره کارشناسی ارشد سال گذشته 44 هزار و 399 نفر و در امسال با رشد 15 درصدی 50 هزار نفر پذیرش صورت گرفت همچنین در دوره دکتری سال گذشته 5 هزار و 470 نفر و در سال جاری بیش از 6 هزار نفر پذیرفته شدند.