سرپرست حجاج ایرانی از مرکز پزشکی مدینه بازدید کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره، حجت الاسلام قاضی عسگر از بخشهای مختلف داخلی، زنان، چشم پزشکی اعصاب و روان، آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی و داروخانه ای مرکز پزشکی بازدید و با برخی از بیماران این بخشها گفتگو کرد.



نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در بازدید از مرکز پزشکی مدینه گفت: اگر بیماری زائری در حدی باشد که نتواند اعمال حج را انجام دهد این موضوع باید در تهران بررسی شود.

حجت‌الاسلام سید‌علی قاضی‌عسگر افزود: با اعزام افرادی که دچار بیماری حاد هستند افزون بر اینکه مشکلاتی برای دیگر اعضای کاروان افراد ایجاد می‌شود مسائل بعدی نیز برای عوامل اجرایی و هیئت پزشکی بروز پیدا می‌کند.



به گفته سرپرست حجاج ایرانی هنگامی که زائری از عربستان به ایران باز گردانده می‌شود سازمان حج باید برای حج سال آینده سهمیه‌ای به یکی از بستگان درجه اول او در نظر بگیرد که این کار مشکلاتی ایجاد می‌کند.



نماینده ولی فقیه با اشاره به حرکت رو‌ به رشد هیئت پزشکی در چند سال اخیر گفت: اجرای سیستم ارجاع بیمار حرکتی مثبت است. همچنین اینکه پیش از اعزام زائران به مرکز پزشکی یا بیمارستان ویزیت اولیه توسط پزشک کاروانها انجام می شود و در صورت نیاز بیمار به بیمارستان ارجاع می‌شود کار موفقی است.



سرپرست حجاج ایرانی اظهار کرد: با توجه به تشکیل پرونده پزشکی برای هر زائر و در اختیار داشتن پرونده پزشکی زائران، پزشک کاروان بهتر می‌تواند اطلاعات بیمار را بررسی و در صورت تشخیص وی را به مرکز پزشکی یا به بیمارستانهای سعودی ارجاع دهد.



حجت‌الاسلام قاضی‌عسگر در باره طرح پرستار همراه نیز گفت: این طرح خوبی است که یک پرستار همه امور مربوط به بیمار را از لحظه ورود تا خروج بیمار را پیگیری کند اما با توجه به جمعیت زائران در مکه که حجم کارها زیاد می‌شود شاید نتوان این طرح را اجرا کرد.



نماینده ولی فقیه افزود: برای این موضوع در مکه باید برنامه‌ریزی خاصی شود تا به زائران خدمات مطلوب ارایه شود زیرا پیشگیری همیشه از درمان مهمتر است. همچنین باید در اطلاع‌رسانی و ارتقا سطح آگاهی زائران نیز دقت شود تا مواردی همچون شکستگی‌ها در حمام تا حد ممکن کاهش یابد.

سرپرست حجاج ایرانی با تشکر و قدردانی از پزشکان، پرستاران، کادر درمانی و خدماتی که مخلصانه و شبانه‌روزی در موسم حج به زایران خدمت رسانی می‌کنند اظهار داشت: خیلی از پزشکانی که در حج امسال حضور دارند از نظر مالی در‌آمد بالایی دارند اما در این جا حضور یافته‌اند تا در خدمت حجاج بیت‌الله‌الحرام باشند.



حجت‌الاسلام قاضی‌عسگر پیشنهاد کرد تا از پزشکان نظر‌خواهی شود و افکار و نظرات آنان برای خدمت رسانی به زائران استفاده شود و چون افراد بشر به دنبال کمال مطلوب هستند ما نیز توقع داریم کارها به کمال مطلوب نزدیک شود.