وین رونی 15 بازی را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، رونی که بتازگی قرارداد خود را با منچستریونایتد تمدید کرده تا بدین لحظه 4 دیدار را به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه پا از دست داده و 11 بازی دیگر هم نمی تواند برای تیم من یونایتد و تیم ملی انگلستان به میدان برود که مجموعا می‌شود 15 دیدار.

برپایه گزارش دیلی استار، رونی دیدار سه شنبه شب مقابل بورسا اسپور ترکیه در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان اروپا را از دست خواهد داد ضمن اینکه در رقابت های لیگ برتر هم قادر نخواهد بود مقابل تیم های ولورهمپتون، منچسترسیتی، آستون ویلا، ویگان اتلتیک و بلکبرن به میدان برود.

بر پایه این گزارش، وین رونی به بازی مقابل گلاسکوی اسکاتلند که ماه آینده در ومبلی برگزار می شود هم نخواهد رسید و این در حالی است که بازی مقاتبل وستهام در چارچوب رقابت های جام اتحادیه انگلستان را هم از دست خواهد داد.