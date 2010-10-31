به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم تلویزیونی با هدف آموزشی تربیتی به مدت 90 دقیقه تهیه می‌شود و داستان آن درباره مسعود ملکی است که بعد از 30 سال دوری از وطن به خانه پدری باز می‌گردد. او قبل از رفتن به خارج قرار بود با دختری با نام شوکا ازدواج کند، اما ...

در فیلم "ارمون" که به سفارش شبکه طبرستان تهیه می‌شود مسعود جمالی، سیدابراهیم عمادی، داریوش شافی، مهدی خلیلی، سارا موسوی، زهرا امامی و ... به ایفای نقش می‌پردازند.

عوامل این پروژه عبارتند از نویسندگان: یاسر طالبی و بهزاد عشقی، تصویربردار و نورپرداز: سامان احمدی، صدابردار: اشکان سلیمانی نژاد و دستیاران تهیه: محمدرضائی و فاطمه احمدزاده.