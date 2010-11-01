700 پایگاه در کرج مسئول اجرای طرح غربالگری تنبلی چشم شدند

سید قباد وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج ضمن اعلام این خبر افزود: از این تعداد 150 پایگاه سنجش بینایی در مرکز کرج خدمات مربوط به تشخیص تنبلی چشم و پیشگیری از بیماریهای بینایی را ارائه می دهند.

وی تاریخ آغاز اجرای طرح غربالگری چشم در منطقه کرج را یکم آبانماه جاری ذکر کرد و یادآور شد: این طرح تا سی ام ماه جاری ادامه خواهد داشت.

این مسئول، غربالگری بیماری تنبلی چشم و پیشگیری از نابینایی و کم بینایی را هدف اصلی اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: گروه هدف در این طرح شامل کودکان سنین یک تا شش سال است.

وزیری میزان تعرفه غربالگری بینایی در کودکان زیر سه سال که توسط دستگاه غربالگری بینایی انجام می شود را یکهزار تومان ذکر و عنوان کرد: طرح غربالگری تنبلی چشم در کودکان سه تا شش ساله به وسیله تابلوی معاینه انجام می شود و میزان تعرفه در نظر گرفته شده برای آن 450 تومان می باشد.

وی افزود:ارائه خدمات به بقیه سطوح غربالگری، شامل مراجعه به بینایی سنج و چشم پزشک رایگان است.

مراکز مسئول اجرای طرح غربالگری تنبلی چشم را شامل مهدها کودک، آمادگیها، پیش دبستانیها، فرهنگسراها، خانه های سلامت شهرداری، مهدهای قرآنی، پایگاه های بسیج و مساجد برشمرد و بیان کرد: این معاینات در مهدهای شهرستان همچنین در مراکزی تحت عنوان پایگاه های سنجش بینایی برای کودکانی که تحت پوشش مهدها نیستند نیز اجرا می شود.