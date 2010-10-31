مشترکین کم مصرف ساروی افزایش گازبها ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امیرتیموری با بیان مطلب فوق افزود: به طور قطع افرادی که الگوی مصرف را رعایت نمی کنند مشمول جرائم خواهند شد که مقدار این جرائم به اقتضای انحراف مصرف ماهانه هر خانوار از الگوی تعیین شده به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه اظهار داشت: در راستای هدفمند کردن یارانه ها و بر اساس ابلاغیه شورای تحول اقتصادی از تاریخ 15 مرداد سال جاری تعرفه های جدید گاز با هدف رعایت الگوی مصرف و عدم تحمیل قیمتها به اقشار کم درآمد، تهیه و شرکت ملی گاز ایران ابلاغ شد که این تعرفه های جدید در دو بخش مصرف 7 ماهه گرم سال و 5 ماهه سرد سال تقسیم بندی و تعرفه های هر یک از این دو بخش با توجه به گرم بودن یا سرد بودن هوا همچنین وضعیت اقلیمی شهرستان تفکیک شده است.

امیر تیموری ادامه داد: مشترکین محترم مصرف گاز خود را باید به نحوی صحیح مدیریت نمایند تا با رعایت الگوی مصرف از یارانه دولت برخوردار شوند.

وی با اشاره به دمای 18 تا 21 درجه سانتیگراد به عنوان دمای رفاه، افزود: کم کردن شعله بخاری یا شوفاژ در هنگام خواب، بستن درب اتاق های خالی ، خاموش کردن بخاری یا رادیاتوراتاق های خالی ، خاموش کردن بخاری یا موتورخانه در هنگام مسافرت ، عایق کاری لوله کشی شوفاژ و منبع ، نصب شیرهای ترموستاتیک بر روی رادیاتورها ، روشن کردن بخاری یا رادیاتوراتاق خواب حداکثر یک ساعت قبل از خواب ، تنظیم دمای آبگرمکن روی 60 درجه سانتیگراد و متناسب بودن اندازه بخاری با حجم اتاق از جمله مواردی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

امیرتیموری همچنین گفت: با توجه بر اینکه معمولاً در فصل سرد سال وسائل گازسوز بیشتری مورد استفاده مشترکین محترم قرار می گیرد ، با افزایش حوادث ناشی از گاز از قبیل گاز گرفتگی و انفجار روبرو هستیم که رعایت مسائل ایمنی می تواند در کاهش حوادث بسیار موثر باشد.

وی با تاکید بر نصب کلاهک H روی دودکش منازل و استفاده ا زدودکش مستقل برای هر مصرف کننده ، به مشترکین توصیه کرد قبل از نصب وسائل گازسوز به ویژه بخاری ها حتماً از باز بودن مسیر دودکش ، استاندارد بودن و محکم بودن شیلنگ ها مطمئن شوند.