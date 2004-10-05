200 هزار متر مكعب مخزن آب در غرب استان تهران ساخته مي شود

مهندس محمدرضا احمد نسب مديرعامل آب و فاضلاب غرب استان تهران درگفتگوبا خبرنگار "مهر" در كرج گفت: از آنجايي كه جمعيت كرج بدون شك رشد خواهد داشت ، شركت آبفا تدابيري براي جلوگيري از بي آبي در كوتاه مدت ، ميان مدت و درازمدت اتخاذ كرده كه تحت هر شرايطي شهرستان هاي غرب استان تهران به ويژه كرج با كم آبي مواجه نشوند.

احمد نسب افزود: ساخت 6 مخزن زميني و يك مخزن هوايي از طرح هاي كوتاه مدت اين شركت براي تامين آب شهروندان است .

مدير آبفا غرب استان تهران با اشاره به اينكه در تابستان گذشته مشكلي از جهت تامين آب نداشتيم ادامه داد: امسال اولين سالي بود كه بحران ومشكلي در بحث تامين و توزيع آب پيش نيامد و در گرمترين روزهاي سال مخازن آبي غرب استان 60 الي 70 درصد آب داشتند.

احمد نسب ادامه داد: ارتفاع مخزن طالقاني كه از عمده ترين مخازن تامين آب بخش هاي مركزي كرج است با انتقال درصدي از آب رودخانه كرج هرگز از 5/4 متر كمتر نشد كه اين مساله انقلابي در امر آب رساني كرج بوده است .

وي در مورد آلودگي ها احتمالي آب تاكيد كرد: واحد كنترل كيفيت آب در كرج به شدت فعال است و به صورت هفتگي كنترل آب چاهها را از نظر ميكروبي و شيميايي در دستور كاري خود دارد و لازم است اين اطمينان را به شهروندان غرب استان بدهم كه حدود 99 درصد از آب معدني شهرستان پاك و به دور از هرگونه آلودگي است.