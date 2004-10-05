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۱۴ مهر ۱۳۸۳، ۱۲:۱۸

مدير شركت آب و فاضلاب غرب استان تهران در گفتگو با "مهر" :

200 هزار متر مكعب مخزن آب در غرب استان تهران ساخته مي شود

برنامه ريزيهاي شركت آب و فاضلاب غرب استان تهران به نحوي انجام شده كه در چشم انداز 10 ساله شركت، ساخت مخازن زميني به حجم 200 هزار متر مكعب پيش بيني شده است.

مهندس محمدرضا احمد نسب مديرعامل آب و فاضلاب غرب استان تهران درگفتگوبا خبرنگار "مهر"  در كرج گفت: از آنجايي كه جمعيت كرج بدون شك رشد خواهد داشت ، شركت آبفا تدابيري براي جلوگيري از بي آبي در كوتاه مدت ، ميان مدت و درازمدت اتخاذ كرده كه تحت هر شرايطي شهرستان هاي غرب استان تهران به ويژه كرج با كم آبي مواجه نشوند.

احمد نسب افزود: ساخت 6 مخزن زميني و يك مخزن هوايي از طرح هاي كوتاه مدت اين شركت براي تامين آب شهروندان است .

مدير آبفا غرب استان تهران با اشاره به اينكه در تابستان گذشته مشكلي از جهت تامين آب نداشتيم ادامه داد: امسال اولين سالي بود كه بحران ومشكلي در بحث تامين و توزيع آب پيش نيامد و در گرمترين روزهاي سال مخازن آبي غرب استان 60 الي 70 درصد آب داشتند.

احمد نسب ادامه داد: ارتفاع مخزن طالقاني كه از عمده ترين مخازن تامين آب بخش هاي مركزي كرج است با انتقال درصدي از آب رودخانه كرج هرگز از 5/4 متر كمتر نشد كه اين مساله انقلابي در امر آب رساني كرج بوده است .

وي در مورد آلودگي ها احتمالي آب تاكيد كرد: واحد كنترل كيفيت آب در كرج به شدت فعال است و به صورت هفتگي كنترل آب چاهها را از نظر ميكروبي و شيميايي در دستور كاري خود دارد و لازم است اين اطمينان را به شهروندان غرب استان بدهم كه حدود 99 درصد از آب معدني شهرستان پاك و به دور از هرگونه آلودگي است.

کد مطلب 118199

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