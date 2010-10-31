جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس و دولت/ موارد توافق و اختلاف درباره هدفمندی

محمد رضا تابش نایب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جلسه غیر علنی صبح امروز یکشنبه نمایندگان با مسئولان دولت در طرح هدفمندی یارانه ها گفت: این جلسه با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت و بهروز مرادی مدیر عامل سازمان هدفمندی یارنه ها و همچنین محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور برگزار شد و نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و تعداد دیگری از نمایندگان حضور داشتند.

وی ادامه داد: در این جلسه دغدغه و سئوالات نمایندگان درباره طرح هدفمندی یارانه ها مطرح شد که نمایندگان دولت به این دغدغه ها پاسخ دادند اما در برخی از مسائل پاسخ های دولت نمایندگان را راضی نکرد.

تابش ادامه داد: یکی از دغدغه های نمایندگان اجرای صد در صدی قانون هدفمندی یارانه ها بود که بر اساس حرکت های دولت پیش بینی می شود دولت نتواند با منابعی که مجلس برای آن در نظر گرفته است این طرح را اجرا کند و تناسبی میان یارانه های نقدی و غیر نقدی که دولت در نظر گرفته با منابعی که مجلس تصویب کرده وجود ندارد.

وی ادامه داد: پاسخ دولت در این باره این است که از تسهیلات سیستم بانکی برای تامین این منابع استفاده می کنیم و همچنین بخشی از جرائمی که در حوزه جریمه افراد دهک بالا مد نظر گرفته شده است نیز به تامین منابع کمک می کند.

نایب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس افزود: نمایندگان دولت این اطمینان را دادند که منابع این طرح همان منابعی است که مجلس تصویب کرده است.

تابش همچنین افزود: نمایندگان دولت از شیوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و حجم یارانه های نقدی و غیر نقدی که دولت اعلام کرده است ابراز نگرانی کردند و گفتند این روند موجب می شود هدفمندی یارانه ها با شیب تند انجام شده و فشار به جامعه آید که نمایندگان دولت در این زمینه توضیحاتی دادند اما این توضیحات قانع کننده نبود و تصمیم گرفته شد جلسه دیگری برای توضیحات بیشتر در این باره برگزار شود.

وی پیش بینی کرد جلسه بعدی اواخر هفته جاری انجام شود و در این جلسه نمایندگان دولت توضیحاتی درباره اینکه چگونه می خواهند شیب هدفمندی یارانه ها را به گونه ای کنترل کنند که منجر به پیامدهای منفی نشود توضیح می دهند. همچنین در این جلسه به نمایندگان مجلس باید درباره بسته های قیمت گذاری نیز باید توضیحاتی داده شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اینکه آیا زمان مشخصی برای آغاز هدفمندی یارانه ها در این جلسه اعلام شده است، افزود: در این جلسه زمان مشخصی اعلام نشده است اما قاعدتا 4 ماه انتهایی سال خواهد بود و با توجه به اینکه یارانه بنزین در آبان ماه اعمال شده است یارانه های واریز شده برای همان 2 ماه است.

وی تاکید کرد: نمایندگان مجلس هم با دولت در زمینه اعلام نکردن زمان دقیق اجرای هدفمندی یارانه ها موافق است چرا که می خواهیم از تبعات ناشی از آن جلوگیری کنیم.