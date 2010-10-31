فرهنگ استاندارد باید در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، فرشاد خوشنویسان قبل از ظهر یکشنبه در اولین همایش و نمایشگاه جانبی مصالح ساختمانی استاندارد و نقش آن در کاهش اثرات بلایای طبیعی که در سالن همایشهای مجتمع اهل البیت(ع) قم با حضور مسئولان کشوری و استانی و جمعی از مهندسان ساختمان برگزار شد، بر لزوم هم افزایی و تعامل بیشتر بین دستگاههای متولی استان در جهت فرهنگ سازی در جامعه تأکید کرد و بیان داشت: باید فرهنگ استاندارد و استفاده از محصولات با علامت استاندارد در جامعه نهادینه شود.
وی نیاز به سرپناه را یکی از نیازهای اساسی هر انسانی دانست و افزود: به منظور ساختن سرپناه، مصالح ساختمانی عمده ترین عنصر کاربردی در این بین است و بدون شک مصالح ساختمانی یکی از گستردهترین مصالحی میباشد که کل جامعه با آن سر وکار دارند، لذا استاندارد و پایا بودن آن نیز دارای اهمیت بسیاری است.
استاندارد سازی مصالح ساختمانی برای جلوگیری از هدر رفت انرژی
مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم مصالح ساختمانی را از جنبههای بسیاری مورد اهمیت دانست و اظهار داشت: انرژی مصرفی از سوی مصالح ساختمانی چه در فرایند تولید و چه بعد از آن، در سرد و یا گرم کردن منازل و ساختمانها، استاندارد سازی این کالا را به منظور جلوگیری از هدر رفت انرژی حائز اهمیت میکند.
وی اضافه کرد: از طرفی مصالح ساختمانی از آن دسته کالاهایی هستند که از طبیعت استحصال میشوند و در صورتی که به شکل استاندارد تولید نشوند مدت زمان فرسودگی آن پایین میآید و در نتیجه به مواد اولیه بیشتری در خصوص تولید آن نیاز است و در نهایت این موضوع به تخریب محیط زیست هم در بخش بازگشت ضایعات آن به طبیعت و هم استفاده بیشتر از مواد خام موجود در طبیعت میانجامد.
خوشنویسان بر استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و نقش آن در کاهش بالایای طبیعی تأکید کرد و گفت: یکی از حوادث طبیعی که هر ساله برای چندین بار در کشور ما روی میدهد و جزئی از چرخه طبیعت است و نمیتوان از بروز آن جلوگیری کرد زلزله میباشد و تنها کاری که ما میتوانیم انجام دهیم این است که خود را با آن تطبیق دهیم و سعی کنیم تا مصالحی تولید کنیم که در زمان وقوع زلزله خسارتها را به حداقل برساند.
وی همچنین با بیان این که روزانه حجم وسیعی از فراودهها و کالاهای غیر استاندارد در سطح کشور توزیع و مورد استفاده قرار میگیرد، تصریح کرد: بسیاری از این کالاهای فاقد کیفیت، مضرات و خطرات قابل توجهی برای شهروندان به وجود میآورد بنابراین آموزشهای لازم در زمینه استاندارد، خطرات و مضرات کالاهای غیر استاندارد و فرهنگ استفاده از کالاهای استاندارد در سطح جامعه امری ضروری و لازم به نظر میرسد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم بر لزوم هم افزایی و تعامل بیشتر بین دستگاهها در جهت فرهنگ سازی در جامعه تأکید کرد و گفت: فرهنگ استاندارد باید در جامعه نهادینه شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، فرشاد خوشنویسان قبل از ظهر یکشنبه در اولین همایش و نمایشگاه جانبی مصالح ساختمانی استاندارد و نقش آن در کاهش اثرات بلایای طبیعی که در سالن همایشهای مجتمع اهل البیت(ع) قم با حضور مسئولان کشوری و استانی و جمعی از مهندسان ساختمان برگزار شد، بر لزوم هم افزایی و تعامل بیشتر بین دستگاههای متولی استان در جهت فرهنگ سازی در جامعه تأکید کرد و بیان داشت: باید فرهنگ استاندارد و استفاده از محصولات با علامت استاندارد در جامعه نهادینه شود.
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