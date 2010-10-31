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۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۱۷

مرکز مدیریت راه‌های استان:

محور قدیم نیشابور - سبزوار محدودیت ترافیکی 130 روزه دارد

محور قدیم نیشابور - سبزوار محدودیت ترافیکی 130 روزه دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: محور قدیم نیشابور - سبزوار به مدت 130 محدودیت ترافیکی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، مرکز مدیریت راه‌ های استان خراسان رضوی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه ادامه اجرای عملیات راهسازی در محور قدیم نیشابور- سبزوار از کیلومتر 750/1 تا 200/19 این مسیر، از تاریخ 19 آبان ماه لغایت 28 اسفند ماه سال جاری دارای محدودیت ترافیکی است.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به افزایش حجم عملیات راهسازی در محور قدیم نیشابور- سبزوار حدفاصل نیشابور - بزقوچان از تاریخ 19 آبان ماه به مدت 130 روز به صورت 24 ساعته دارای محدودیت ترافیک خواهد بود.

کلیه رانندگانی که قصد تردد در محور مذکور همزمان با اجرای این عملیات را دارند، با بکارگیری تمهیدات ایمنی می‌توانند از کنارگذر موجود در محل عبور نمایند.

کد مطلب 1182007

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