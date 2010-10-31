عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: طی هفته گذشته گفتگوهایی با مسئولان باشگاه صبای قم داشته‌ام و برای هدایت این تیم با آنها به توافقاتی رسیده‌ام.

وی با بیان اینکه برای هدایت تیم صبای قم با مسئولان این باشگاه تا 90 درصد به توافق رسیده است، افزود: من برنامه‌های خود را ارائه کرده‌ام و مورد موافقت مسئولان باشگاه قرار گرفته است. قرار بود در بازگشت تیم از کرمان با من تماس بگیرند که کار خود را آغاز کنم.

این مربی در خاتمه تصریح کرد: به دلیل تعویق دیدار صبای قم - سپاهان تمرینات تیم صبا تا روز دوشنبه تعطیل است و فکر می کنم اگر مشکلی خاصی به وجود نیاید از فردا کار خود را در این تیم آغاز کنم.

به دنبال اخراج محمود یاوری از تیم صبای قم مسئولان این باشگاه ابتدا سهراب بختیاری زاده را به عنوان گزینه اصلی سرمربیگری این تیم در نظر داشتند که با مخالفت کاپیتان باتجربه تیم صبا این موضوع منتفی شد.