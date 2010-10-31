استانداردهای صید و صیادی باید در گلستان رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محسن یحیایی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: رعایت استانداردهای صید و صیادی شامل آلات و ادوات صید و صیادی ، زمان صید و رعایت استاندارد تور پره از جمله مواردی بود که برای ناظرین توجیه شدند.

وی گفت: با توجه به شروع فصل صید ماهیان استخوانی و به منظور توجیه وظائف محوله به ناظرین پره جلسه ای با حضور ناظرین پره و کارشناسان معاونت صید و صیادی برگزار شد.

یحیایی افزود: در این جلسه مواردی که باید به اطلاع ناظرین پره برسد انجام شد و مسائل و مشکلات مربوطه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



وی گفت: از ناظرین پره می خواهیم ضمن جلوگیری از تردد یا فعالیت صیادان غیرمجاز در محدوده فعالیت تعاونی های پره، گزارشات مربوطه در این مورد را نیز ارائه دهند.