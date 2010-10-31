استانداردهای صید و صیادی باید در گلستان رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محسن یحیایی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: رعایت استانداردهای صید و صیادی شامل آلات و ادوات صید و صیادی ، زمان صید و رعایت استاندارد تور پره از جمله مواردی بود که برای ناظرین توجیه شدند.
وی گفت: با توجه به شروع فصل صید ماهیان استخوانی و به منظور توجیه وظائف محوله به ناظرین پره جلسه ای با حضور ناظرین پره و کارشناسان معاونت صید و صیادی برگزار شد.
یحیایی افزود: در این جلسه مواردی که باید به اطلاع ناظرین پره برسد انجام شد و مسائل و مشکلات مربوطه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وی گفت: از ناظرین پره می خواهیم ضمن جلوگیری از تردد یا فعالیت صیادان غیرمجاز در محدوده فعالیت تعاونی های پره، گزارشات مربوطه در این مورد را نیز ارائه دهند.
وی اظهار داشت: در خصوص رهاسازی ماهیان غیراستاندارد که در تور های پره گرفتار می شوند توضیحات لازم داده شد و در مورد ماهیان ممنوع الصید نیز توجیحات لازم انجام شد.
معاون صید و صیادی شیلات گلستان گفت: در این جلسه ناظرین پره در خصوص نحوه تکمیل برگه های جدید مربوط به گزارشی که باید تهیه کنند، توجیه شدند.
یحیایی ضمن بیان اینکه اطلاع رسانی لازم به ناظرین پره در خصوص نحوه بیومتری ماهیان صید شده و تکمیل فرم های بیومتری انجام شد اظهار داشت: آموزش لازم در مورد چگونگی تکمیل فرم های مربوط به آمار صید ماهیان استخوانی نیز انجام شد.
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