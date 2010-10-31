ایران جزو 52 کشور دریافت کننده خون اهدایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی روز یکشنبه در کارگاه آموزشی قضات دادگاههای جرائم پزشکی که در سازمان انتقال خون ایران برگزار شد، وظیفه اصلی سازمان انتقال خون را تامین خون مورد نیاز مراکز درمانی کشور عنوان کرد و افزود: در کشورهای غربی از هر یکهزار نفر 50 نفر خون اهدا می‌کنند که این آمار در ایران 25 نفر اهدا کننده به ازای هر یکهزار نفر است.

وی با اعلام اینکه در ایران با همین 25 درصد در یکهزار نفر خون کافی تامین می‌شود، گفت: در سازمان بهداشت جهانی منظور از کشوری که خون کافی در اختیار دارد این است که از هر یکهزار نفر بالای 20 نفر خون اهدا کند که ایران به استاندارد WHO رسیده است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با تاکید بر رعایت حقوق اهدا‌کننده و دریافت ‌کننده خون، تصریح کرد: در ایران به ازای هر نفر 700 دلار هزینه درمان داده می‌شود که در آمریکا این هزینه 20 برابر است.

ابوالقاسمی ادامه داد: کشورهای عربی، آفریقایی، برخی از کشورهای آسیایی و آمریکا لاتین به حد استاندارد اهدای خون نرسیده‌اند اما ایران و روسیه به حد استاندارد رسیده‌اند و کشورهای اروپای غربی و آمریکایی به بیش از حد استاندارد خون رسیده‌اند و هم اکنون 52 کشور در دنیا وجود دارد که خون آنها کاملا اهدایی است.

وی با عنوان این مطلب که 25 درصد از خونهای کشور توسط تالاسمی ها مصرف می شود کنند که جمعیتی حدود 18 هزار نفر را تشکیل می‌دهند، گفت: بیماران تالاسمی، هموفیلی، بیماران تحت عمل جراحی، بیماران سرطانی تحت درمان، بیماران ارثی و اکتسابی و بیماریهای مزمن از مصرف‌ کنندگان خون در کشور هستند.

ابوالقاسمی از سازمان انتقال خون ایران به عنوان تنها سازمان انتقال خون در جهان نام برد که فرآورده‌های خونی را رایگان در اختیار بیمارستانها قرار می‌دهد.