به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محصص با بیان این مطلب افزود : فوتبال درست مثل زندگی است و با وجود چنین شکست هایی برای تیم های نوجوانان و جوانان نباید نا امید شویم و باید دوباره همه چیز از نو شروع کنیم چرا که راه درست همین است.
محصص اضافه کرد: ما باید از این شکست ها درس بگیریم و آن را پلی به سوی موفقیت های آینده قرار دهیم. فراموش نکنیم که تیم جوانان ژاپن در رقابتهای جوانان آسیا حذف شد اما آنها دوباره از نو شروع کرده اند همانطور که تیم نوجوانان کره جنوبی حتی نتوانست مجوز حضور در رقابتهای نوجوانان آسیا در ازبکستان را بدست آورد اما آنها هنوز در کمپ تیم های ملی شان مشغول کار و تمرین هستند تا خود را برای رقابتهای آینده آماده کنند.
وی یادآور شد: نگاه و هدفگذاری آنها بلند مدت است و ما هم نباید با یک شکست همه چیز را تمام شده بدانیم چه بسا که با یک پیروزی هم نباید مغرور شویم.
کارشناس فوتبال کشور یادآور شد: به نظر من تیم های نوجوانان و جوانان ما به جای شرکت در اردوهای اروپایی می بایست با تیم های آمریکای جنوبی نظیر اروگوئه، شیلی، آرژانتین، اکوادور، ونزوئلا و پرو بازی می کردند چرا که فوتبال این کشورها به لحاظ تکنیکی نزدیک تر است و این گونه تیم ها در دوره آماده سازی بهتر می توانستند نقاط ضعف تیم های ما را مشخص کنند.
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