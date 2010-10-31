به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محصص با بیان این مطلب افزود : فوتبال درست مثل زندگی است و با وجود چنین شکست هایی برای تیم های نوجوانان و جوانان نباید نا امید شویم و باید دوباره همه چیز از نو شروع کنیم چرا که راه درست همین است.

محصص اضافه کرد: ما باید از این شکست ها درس بگیریم و آن را پلی به سوی موفقیت های آینده قرار دهیم. فراموش نکنیم که تیم جوانان ژاپن در رقابتهای جوانان آسیا حذف شد اما آنها دوباره از نو شروع کرده اند همانطور که تیم نوجوانان کره جنوبی حتی نتوانست مجوز حضور در رقابتهای نوجوانان آسیا در ازبکستان را بدست آورد اما آنها هنوز در کمپ تیم های ملی شان مشغول کار و تمرین هستند تا خود را برای رقابتهای آینده آماده کنند.

وی یادآور شد: نگاه و هدفگذاری آنها بلند مدت است و ما هم نباید با یک شکست همه چیز را تمام شده بدانیم چه بسا که با یک پیروزی هم نباید مغرور شویم.

محصص در خصوص ناکامی تیم فوتبال نوجوانان و حذف از مرحله مقدماتی رقابتهای قهرمانی آسیا گفت : ناکامی تیم نوجوانان می تواند دلایل مختلفی داشته باشد اما به نظر من تیم نوجوانان ایران ازنظر فیزیکی ، جثه ، قد و وزن نسبت به دو تیم سوریه و کره شمالی ضعیف تر بود و به همین دلیل نتوانست در رقابت با این دو تیم به نتیجه لازم دست یابد.