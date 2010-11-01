حضور هیئت دولت در خراسان شمالی فرصتی برای بهره بردن از خدمات دولت است

سید کریم سجادی ظهر یکشنبه درگفتگو با خبرنگار مهر دربجنورد اظهار داشت: حضور هیات دولت در خراسان شمالی به زودی انجام خواهد شد و با توجه به این که وزرا با سفر به شهرستانها در جلسه های شورای اداری شرکت می کنند، فرصت بسیار خوبی است که فرمانداران و شهرداران مسائل شهرستان را با آنها در میان بگذارند تا در جلسه هیات دولت، مصوبه های قابل قبولی برای شهرستانها تصویب شود.

وی خطاب به مردم خراسان شمالی گفت: باید زمینه استقبال مناسب از رئیس جمهوری و هیات دولت را به استان فراهم نماییم.



وی اجرای طرح بزرگ هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت را نیز به پشتوانه اعتماد به مردم عنوان کرد و ادامه داد: اگر در طول سال های انقلاب حضور همیشگی مردم در صحنه در دفاع از منافع نظام نبود این اعتماد حاصل نمی شد.

وی به سفر مقام معظم رهبری به قم هم اشاره کرد و اظهار داشت: یک ماه و نیم قبل از این سفر، رسانه های بیگانه و سایتهای خبری تبلیغ و تلاش کردند که سفر رهبری از استقبال حداکثری برخوردار نباشد، اما دیدیم که مردم به استکبار که پشت این دسیسه ها بود، جواب محکم و دندان شکنی دادند.



معاون سیاسی امنیتی استاندار گفت: سفر اخیر مقام معظم رهبری به قم نشانه بارز اقتدار نظام است، چرا که همه به رغم تبلیغ رسانه‌های وابسته به استکبار مردم با حضور تاریخی خود در مراسم استقبال تمام نقشه‌های آنها را خنثی کردند.



معاون استاندار بیان کرد: مردم ما بسیار هوشیار و با تدبیر هستند و همواره ثابت کرده‌اند که مسئولان می‌توانند در تمام صحنه‌ها روی آنها حساب باز کنند.



سجادی با اشاره به سوخت گذاری نیروگاه بوشهر اضافه کرد: سوخت گذاری نیروگاه بوشهر توسط جوانان دانشمند ایرانی افتخاری بزرگی در عرصه بین المللی است که همه این دست آوردها به برکت حضور و پشتیبانی مردم در صحنه‌های مختلف به دست آمده است.



وی ادامه داد: تمام اتفاقاتی که در طول 31 سال عمر با برکت نظام افتاده با حضور مقتدرانه مردم به نفع انقلاب به پایان رسیده، لذا این مردم شایسته خدمت هستند.