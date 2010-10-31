به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسنی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی مصوبات شورای گسترش آموزش عالی از مهر 88 تا مهر 89 گفت: شورای گسترش در این مدت با ارتقاء 3 مرکز آموزش عالی دولتی به صورت قطعی موافقت کرده است.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: مجوز 25 مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز به صورت قطعی و مجوز 23 مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز به صورت اصولی صادر شده است.

حسنی اضافه کرد: شورای گسترش همچنین برای 47 مرکز پژوهشی به صورت قطعی و برای 38 مرکز به صورت اصولی مجوز صادر کرد.

وی همچنین از اعطای مجوز به 4 موسسه آموزش عالی آزاد خبر داد و گفت: 18 مجوز قطعی نیز برای دانشکدهای وابسته به دانشگاهها و 12 مجوز قطعی راه اندازی نیز برای مراکز آموزش عالی برون مرزی صادر شده است.