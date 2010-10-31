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۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۴۰

حسنی خبر داد:

صدور مجوز برای 17 واحد دانشگاه‌آزاد/ تأسیس 12مرکزآموزش‌عالی برون‌مرزی

صدور مجوز برای 17 واحد دانشگاه‌آزاد/ تأسیس 12مرکزآموزش‌عالی برون‌مرزی

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی از صدور مجوز برای راه اندازی 19 مرکز آموزش عالی دولتی خبر داد و گفت: شورای گسترش آموزش عالی همچنین با راه اندازی 17 واحد دانشگاه آزاد به صورت قطعی موافقت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسنی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی مصوبات شورای گسترش آموزش عالی از مهر 88 تا مهر 89 گفت: شورای گسترش در این مدت با ارتقاء 3 مرکز آموزش عالی دولتی به صورت قطعی موافقت کرده است.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: مجوز 25 مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز به صورت قطعی و مجوز 23 مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز به صورت اصولی صادر شده است.

حسنی اضافه کرد: شورای گسترش همچنین برای 47 مرکز پژوهشی به صورت قطعی و برای 38 مرکز به صورت اصولی مجوز صادر کرد.

وی همچنین از اعطای مجوز به 4 موسسه آموزش عالی آزاد خبر داد و گفت: 18 مجوز قطعی نیز برای دانشکدهای وابسته به دانشگاهها و 12 مجوز قطعی راه اندازی نیز برای مراکز آموزش عالی برون مرزی صادر شده است.

کد مطلب 1182046

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