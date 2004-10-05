مساجد بايد از سوي دولت حمايت شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر محمود احمدي نژاد به هنگام بررسي لايحه بخشودگي مساجد و اماكن مقدسه اسلامي ، معابر اقليت هاي مذهبي و مدارس طلاب علوم ديني از پرداخت عوارض نوسازي ، افزود: مساجد كم كم در حال تخريب شدن است ، به طوري كه برخي از اين اماكن توانايي نوسازي و تجهيز سرويس هاي بهداشتي خود را ندارند.

وي تاكيد كرد: وظيفه كل حكومت و در وهله اول دولت است كه از مساحد حمايت كنند.

همچنين در ادامه حجت الاسلام محمد علي نظام زاده ، نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه به تشريح اماكن مذهبي و مساجد تهران پرداخت و گفت: در حال حاضر 364 بقعه متبركه در سطح استان تهران وجود دارد كه 30 بقعه در شهر تهران واقع شده است.

وي افزود: 3 هزارو 183 مسجد در سطح استان داريم كه هزار و 20 واحد مسجد در شهر تهران قرار گرفته است.

نظام زاده تعداد تكايا و حسينه ها را 593 واحد اعلام كرد و گفت: از اين تعداد 262 تكيه و حسينيه متعلق به شهر تهران مي باشد.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه از وجود 19 مكان مذهبي متعلق به 3 دين رسمي درتهران خبر داد.