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۱۴ مهر ۱۳۸۳، ۱۲:۲۸

شهردار تهران در جلسه شوراي شهر تاكيد كرد:

مساجد بايد از سوي دولت حمايت شوند

شهردار تهران درجلسه امروز شوراي شهر گفت: متاسفانه در طول 25 سال گذشته مساجد هيچ گونه حمايتي نشده اند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر محمود احمدي نژاد به هنگام  بررسي لايحه بخشودگي مساجد و اماكن مقدسه اسلامي ، معابر اقليت هاي مذهبي و مدارس طلاب علوم ديني از پرداخت عوارض  نوسازي ، افزود:  مساجد كم كم در حال تخريب شدن است ، به طوري كه برخي از اين اماكن توانايي نوسازي و تجهيز سرويس هاي بهداشتي خود را ندارند.

وي تاكيد كرد: وظيفه كل حكومت و در وهله  اول دولت است كه از مساحد حمايت كنند.

همچنين در ادامه حجت الاسلام محمد علي نظام زاده ، نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه به تشريح اماكن مذهبي و مساجد تهران پرداخت و گفت: در حال حاضر 364 بقعه متبركه در سطح استان تهران وجود دارد كه 30 بقعه در شهر تهران واقع شده است.

وي افزود: 3 هزارو 183 مسجد در سطح استان داريم كه هزار و 20 واحد مسجد در شهر تهران قرار گرفته است.

نظام زاده تعداد تكايا و حسينه ها را 593 واحد اعلام كرد و گفت: از اين تعداد 262 تكيه و حسينيه متعلق به شهر تهران مي باشد.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه از وجود 19 مكان مذهبي متعلق به 3 دين رسمي درتهران خبر داد.

کد مطلب 118205

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