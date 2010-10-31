سبکهای معماری خانه های قدیمی گمیشان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این کارگاه دانشجویان معماری همراه با هیئت علمی از خانه‌های تاریخی شهر گمیشان که به سبک و مصالح روسی ساخته شده بود، بازدید کردند.

پس از انعقاد قرارداد آخال بین ایران و روسیه و واگذاری بخشی از مناطق ایران به روسها توسط ناصرالدین شاه، گمیشان از نظرسیاسی، تجاری و نظامی به عنوان یک شهر استراتژیک برای روس‌ها به شمار می‌رفته است.

در حال حاضر نیز تعداد اندکی خانه روسی ثبت شده در فهرست ملی در شهرستان گمیشان باقی مانده است.

فرم شیروانی بنا، سکو سازی، بهره گیری وسیع از چوب، چند طبقه بودن، مرتفع بودن بنا و وجود تراس‌های چوبی دور تا دور بنا در طبقات همکف و اول، تزیینات و قاب‌های پیرامون درگاه‌ها، پنجره‌ها و ترکیب در و پنجره‌های متعدد به صورت قرینه در دو سوی ورودی از جمله ویژگی‌های برجسته سبک معماری روس‌ها است.

بافت قدیم شهر گمیشان دارای محله‌‌‌هایی چون محله خوزینی‌ها، مظفری‌ها، شیرمحمدی‌ها، شیروانی‌ها و محله مصطفایی‌ها است.

