به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل امور کتابخانه‌های نهاد کتابخانه‌های کشور عنوان کرد: قدردانی از اهداکنندگان کتاب، تجلیل از خردسال‌ترین و مسن‌ترین عضو کتابخانه و برگزاری مسابقه فرهنگی از جمله برنامه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی در هفته کتاب است.

ابراهیم شمشیری گفت: کتابخانه‌های کشور در هفته کتاب با برنامه‌های قدردانی از اعضای فعال و کتاب‌یاوران کتابخانه و قدردانی از خانواده نمونه عضو کتابخانه، میزبان مخاطبان خواهند بود.

وی گفت: در سطح شهرستان نیز برنامه‌هایی چون جشن تجلیل از کتابداران فعال، بازدید دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب از کتابخانه‌ها و برگزاری جلسه‌های نقد کتاب مولفان شهرستان اجرا می‌شود.

به گفته مدیر کل امور کتابخانه‌های نهاد کتابخانه‌های کشور، در سطح ملی نیز روز یکشنبه 23آبان‌ماه جشن بزرگ تجلیل از خادمان کتابخانه‌ها در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برپا خواهد ‌شد.

همچنین اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در هجدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های ویژه‌ای را در نظر گرفته است.

امید زاهدی کارشناس فرهنگی و هنری اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در همین زمینه عنوان کرد: زنگ "کتاب و کتابخوانی" ساعت 9:30 صبح (نوبت عصر ساعت 14:30) دوشنبه 24 آبان ماه که با عنوان "کتاب، خانواده، کودک، دانش آموز و مدرسه" نامگذاری شده است در مدارس به صورت هماهنگ در تمام مدارس نواخته می‌شود و در مراسم ویژه‌ای پیام حمید رضاحاجی‌ بابایی وزیر آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان قرائت خواهد شد.

وی گفت: برگزاری طرح جشن اهدای کتاب به مدارس با شعار "دوستی با کتاب، اهدای کتاب" و اطلاع‌رسانی لازم به دانش‌آموزان، معلمان و اولیا، دریافت کتابهای اهدایی، بررسی و افزودن کتابهای مناسب به کتابخانه‌ها، همچنین تجلیل از دانش‌آموزان برتر کتابخوان مدارس در سطح مدارس و مناطق از جمله فعالیتهای اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران است.

زاهدی ادامه داد: اجرای طرح "چهل هزار نمایشگاه کتاب در چهل هزار مدرسه"، برگزاری مسابقه کتابخوانی به صورت اینترنتی ویژه دانش‌آموزان و فرهنگیان، اختصاص موضوع انشاء دانش‌آموزان به موضوع کتاب، کتابخوانی و فعالیتهای این حوزه، پی‌گیری برای جذب مشارکتهای برون سازمانی برای توسعه و تقویت فعالیتهای کتابخوانی از طریق فرمانداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری از جمله اقدامات این اداره در هفته کتاب است.

دعوت از نویسندگان متعهد و پیشکسوت برای حضور در مدارس و صحبت برای دانش‌آموزان، برگزاری مسابقه شعر "کتاب"، روزنامه دیواری، نقاشی، خلاصه‌نویسی با موضوع کتاب، معرفی کتابهای مناسب از بین تازه‌های نشر به صورت روزانه در هفته کتاب و برنامه‌ریزی برای تداوم آن بعد از انقضای زمان این هفته و برگزاری نمایشگاه کتاب در ادارات تابعه و مدارس از عناوین برخی از برنامه‌های اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در هفته کتاب و کتابخوانی‌ اعلام شده است.

هجدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران ‌23 تا 30 آبان‌ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.



