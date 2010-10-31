نشر تجربی را آکادمیک خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کارگاه تخصصی نشر، امروز (9 آبان ماه) با حضور اعضا اتحادیه ناشران و مدرسان آلمانی در انتشارات تیمورزاده آغاز شد و تا یازدهم آبان ماه ادامه دارد.

فتح الله فروغی در مراسم افتتاح این کارگاه با اشاره به این که نیاز چندانی به ارایه دلایل ضرورت آموزش در حوزه نشر نیست، اظهارداشت: ارتقاء سطح دانش حرفه ای مدیران نشر کشور نیاز به توضیح ندارد زیرا نشر مقوله ای است که رشته آکادمیک ندارد و مدیران نشر، فارغ التحصیلان این رشته نیستند و تنها دارای دانش ، حرفه ای و تجربی هستند.

به گفته وی، به همین دلیل برگزاری این کارگاه ها می تواند برای دانش حرفه ای مدیران کارآمد باشد و به این دلیل کمیسیون آموزش اتحادیه برگزاری آن را در دستور کار قرار داده است.

فروغی با اشاره به این که تصمیم داریم از طریق برگزاری دوره های تخصصی این کمبودها را جبران کنیم، افزود: ما باید برای ارتقاء سطح علمی و به روز بودن دانش ناشران تلاش کنیم.



همچنین فرشل مدیر بخشی از انتشارات بزرگ راندوم هاوس آلمان گفت: سال گذشته تجربه خوبی در خدمت همکاران ایرانی داشتیم و می دانیم چقدر کسب و کار ناشران در ایران ریشه دارد.

وی تصریح کرد:‌ دراین کارگاه نگاهی به بازار کتاب آلمان، راهکارهای هدایت موسسه مدرن، پژوهش در بازار و برنامه‌ریزی، بازاریابی و روابط عمومی را مورد بحث قرار می دهیم و پس از آن از کارهای تئوری به عملی خواهیم رسید.



ولفگانگ فرشل مدیر انتشارات آلبرشت کناوس، خانم گابریله روبنرمدیر اجرایی انتشارات کونست اند رایزه و اورسولا هولپ نماینده نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت اداره‌کنندگان این کارگاه هستند.

همچنین در پایان این همایش به شرکت کنندگان برنامه روز اول گواهینامه از سوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران صادر می شود و برای شرکت کنندگان در همایش و کارگاه تخصصی نشر(برنامه سه روزه) گواهینامه شرکت در کارگاه با تایید مشترک بخش آموزش نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت و اتحادیه ناشران وکتابفروشان تهران صادر می‌شود.