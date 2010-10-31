به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر گفت: ما هرچقدر جشنواره و جایزه ادبی داشته باشیم باز هم کم است. به خاطر اینکه شعر سرمایه ملی این سرزمین محسوب می‌شود و آن را می‌توان زیر بنا و پایه مبانی همه هنرها دانست.

بیگی حبیب‌آبادی افزود: هر جشنواره‌ای می‌تواند نقاط قوت و ضعفی داشته باشد اما اگر ما نقاط قوت جشنواره‌ها را کنار یکدیگر قرار دهیم می بینیم جشنواره‌ها در شکل کلی به‌صورت زنجیروار باعث ایجاد فضای گسترده می‌شوند؛ اینکه شاعران به بهانه حضور در جشنواره به خلق اثر می پردازند، در آن حضور می‌یابند، یکدیگر را ملاقات می کنند و گفتمان‌هایی بین آنها صورت می‌گیرد، همه این نکات جزو نقاط قوت جشنواره‌هاست.

وی تاکید کرد:جشنواره‌ها می‌توانند در حوزه‌ها و در سنین مختلف، در فصول و به بهانه‌های گوناگون شکل بگیرند و تکرار شوند و این‌ کار باعث بالندگی شعر کشور می‌شود.

جایزه ادبی "طهران" در بخش داستان به صورت فصلی و در بخش شعر نیز به صورت ماهیانه با موضوع آزاد از سوی حوزه هنری برگزار می شود.

