65 اثر ایرانی نشان مرغوبیت صنایع دستی سال 2010 یونسکو را دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، محصولات برنده از میان 277 اثر متنوع، شامل منسوجات بافته شده به شیوه سنتی، نمد مالی، گلدوزی، الیاف طبیعی، مینا کاری و کار روی فلز، منبت کاری، کاشی و سرامیک، سنگ و محصولات چرمی انتخاب شدند.



انتظار می‌رود آثار برنده سال 2010 در چندین شهر از کشور ایران به نمایش گذاشته شوند.



جلسه داوری، که از سال 2008 تاکنون هر دوسال یکبار برگزار می‌شود، امسال با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران و دفتر منطقه ‌ای یونسکو در تهران، سازماندهی شد. جلسه داوری بعدی در سال 2012 برگزار می‌شود.



رویداد ذکر شده بخشی از برنامه‌های جهانی یونسکو بوده، که با هدف تشویق بخش صنایع دستی به حفظ گونه‌های فرهنگی و مهارت و دانش سنتی و درفضایی بسیار رقابتی برگزار می‌شود. نشان یونسکو به دنبال ترویج سطح بالایی از کیفیت و اصالت، و در عین حال ترغیب صنعتگر به توجه به کارکرد آثار خلق شده است.



این مراسم که در گذشته "مهر اصالت یونسکو در صنایع دستی" نام داشت، در سال 2001 توسط یونسکو و سازمان ترویج و توسعه صنایع دستی انجمن ملت های آسیای جنوب شرقی ASEAN پایه گذاری شد. این برنامه در سال 2004 در آسیای جنوبی ،سال 2006 در آسیای شرقی، سال 2007 در آسیای غربی-مرکزی، و سرانجام از سال 2008 تاکنون در آفریقا و آمریکای لاتین گسترش یافته است. برندگان علاوه بر دریافت گواهی، از حمایت‌های تبلیغاتی و ظرفیت‌سازی بهره‌مند خواهند شد.



در طی چند هفته اخیر هیئت‌های مختلفی از کارشناسان بین‌المللی در سراسر دنیا گردهم آمدند تا به ارزیابی محصولات شرکت‌کننده برای نشان مرغوبیت صنایع دستی یونسکو در سال 2010 بپردازند. کشور ایران تاکنون بیشترین تعداد برنده نشان سال 2010 را به خود اختصاص داده، و در عین حال از نظر تعداد نشان اعطا شده به یک کشور نیز در مقام اول قرار دارد.