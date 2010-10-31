پیاده رو سازی محور اصلی تهران قدیم در خیابان شریعتی اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید احمدیانی با اعلام این خبر اظهار داشت: در این عملیات، پیاده رو سازی خیابان شریعتی از پیچ شمیران تا چهارراه قدوسی(شهید بهشتی) به طول هفت هزار و600 متر در دو طرف خیابان اجرا شده است.

وی با ذکر این نکته که در این مسیر طی چهار ماه کاری بیش از 30 هزار متر مربع پیاده روسازی اجرا شده، افزود: با توجه به اینکه پیاده رو های مسیر خیابان شریعتی به عنوان محور اصلی شهر تهران قدیم فرسوده شده بود با دستور شهردار تهران عملیات فوق در دستور کار قرار گرفت.

احمدیانی در ادامه با بیان اینکه خیابان شریعتی حدفاصل پیچ شمیران تا چهارراه قدوسی(شهید بهشتی) تا پایان ماه جاری روکش مکانیزه آسفالت می شود، گفت: درحال حاضر عملیات روکش آسفالت مسیر یاد شده ازخیابان شهید بهشتی تا ابتدای بهار شیراز به اتمام رسیده است.

وی اجرای این عملیات را لازمه 10 هزار تن آسفالت دانست واظهار داشت: در این عملیات مسیر پیچ شمیران تا چهارراه قدوسی به طور کامل روکش آسفالت مکانیزه می شود.

احمدیانی اضافه کرد: از 70 هزار متر مربع مسیر یاد شده درخیابان شریعتی بیش از 75 درصد آن روکش آسفالت مکانیزه شده است.