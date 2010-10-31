به گزارش خبرنگار مهر در قم، جاوید خطیبی ظهر یکشنبه در اولین همایش و نمایشگاه جانبی مصالح ساختمانی استاندارد و نقش آن در کاهش اثرات بلایای طبیعی که در سالن همایش های مجتمع اهل البیت(ع) قم برگزار شد، به رشد روز افزون جمعیت در دنیا و ایران اشاره کرد و اظهار داشت: کشور ایران با وجود دارا بودن یک درصد جمعیت جهان دو درصد ساخت و ساز دنیا را به خود اختصاص داده است و با توجه به میزان تقاضا، ما ناچاریم سالی یک و نیم میلیون ساختمان بسازیم.
وی با انتقاد از به کار نبردن شیوههای استاندارد سازی ساختمان و مصالح استاندارد در امر ساخت و ساز در کشور بیان داشت: متأسفانه کشور ما از نظر ساخت و ساز در دنیا بسیار عقب است و هنوز با آن چه در سند چشم انداز به لحاظ موقعیت بالای کشور در منطقه ترسیم شده است فاصله زیادی وجود دارد و ما به شدت به کارشناسان استاندارد در این خصوص نیازمندیم.
دبیر انجمن بتن ایران به مثلث پایداری در امر ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: در یک ساخت و ساز اصولی مواردی همچون طراحی و محاسبه، نظارت و اجرا و مصالح ساختمانی استاندارد دارای اهمیت است.
وی در این خصوص اضافه کرد: در این مثلث پایداری ما به دنبال این هستیم که با وجود بروز زلزله، باد، سونامی، جنگ و هر حادثه دیگری ساختمانهای ما بسیار قوی و به عنوان یک سنگر عمل کند تا کمترین خسارت را در زمان وقوع حوادث ببیند.
خطیبی در خصوص ضلع طراحی و محاسبه در مثلث پایداری گفت: از نظر طراحی و محاسبه ما مشکلی نداریم و توان علمی و دانش فنی مهندسین ما در کشور بسیار بالا است و میتوانند قوانین استاندارد را در طراحیها محاسبه و لحاظ کنند اما در بخش قوانین باید یک بازنگری صورت گیرد و باید مقیاسها هماهنگ با استاندارد ملی باشد چیزی که امروز در کشور ما دیده نمیشود و در هر جایی با مقیاسهای متغییری مصالح را سفارش و خریداری میکنند و همین امر نیز باعث بروز بسیاری از مشکلات در ساختمانها میشود و باید گفت که ما در استفاده از قوانین موجود نیازمند دقت نظر بیشتری هستیم.
وی ادامه داد: در بخش مصالح ساختمانی اعم از آجر، بتن، موزاییک، آرماتور و ... همه باید از استاندارد ملی پیروی کنند و از نظر قوانین کشور مصالح ساختمانی استاندارد مصالحی است که دارای پروانه «کاربرد علامت استاندارد ایران» داشته باشد.
دبیر انجمن بتن ایران نسبت به استفاده از مصالح ساختمانی نا مرغوب و بیکیفیت در امر ساخت و سازها هشدار داد و افزود: دستگاههای اجرایی در رابطه با ساخت و ساز باید عزم خود را جزم نمایند و از استفاده از مصالح ساختمانی غیر استاندارد جلوگیری کنند چرا که این مسئله دانش مهندسین ما به هدر میدهد و به بخش ساخت و ساز آسیب جدی وارد میآورد.
خطیبی نظارت و اجرا را ضلع سوم مثلث پایداری عنوان کرد و در این خصوص بیان داشت: نظارت و اجرا در کار ساخت و ساز دارای فواید بسیاری است که از جمله آن میتوان به کاهش پرت و افت مصالح و کاهش زمان اجرا و هزینههای ساخت و ساز و ... اشاره کرد.
وی همچنین تصریح کرد: سازمان استاندارد نیز باید به طور جدی وارد این مبحث شود و کنترل را در مبدا تولید داشته باشد و در تمام مراحل ساخت و تولید مصالح ساختمانی در کارخانهها نظارت کنند.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر انجمن بتن ایران گفت: با وجودی که ایران یک درصد جمعیت جهان را داراست، دو درصد ساخت و ساز دنیا را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، جاوید خطیبی ظهر یکشنبه در اولین همایش و نمایشگاه جانبی مصالح ساختمانی استاندارد و نقش آن در کاهش اثرات بلایای طبیعی که در سالن همایش های مجتمع اهل البیت(ع) قم برگزار شد، به رشد روز افزون جمعیت در دنیا و ایران اشاره کرد و اظهار داشت: کشور ایران با وجود دارا بودن یک درصد جمعیت جهان دو درصد ساخت و ساز دنیا را به خود اختصاص داده است و با توجه به میزان تقاضا، ما ناچاریم سالی یک و نیم میلیون ساختمان بسازیم.
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