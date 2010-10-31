همایش "ایثار و شهادت در توسعه کشور" در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد مهدی خدایی بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به اهداف برگزاری این همایش اشاره کرد و گفت: تلاش برای شناسایی و بهره وری از تجربیات در حوزه ایثار و شهادت، تعامل بین دانشگاه و بنیاد شهید در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ترغیب اندیشمندان و محققان به تحقیق و پژوهش در رابطه با ابعاد مختلف ایثار و شهادت و ترغیب مسئولان امور فرهنگی به بهره برداری از نتایج تحقیقات در این حوزه از جمله اهداف اصلی این همایش است.

وی در ادامه با بیان اینکه این همایش در سه محور برگزار می شود، گفت: محورهای اصلی این همایش شامل ماهیت و چیستی ایثار و شهادت و ارتباط آن با توسعه کشور، فرصت های حاصل از ایثار و شهادت در حوزه توسعه کشور وشناسایی آسیب ها و چالش های ناشی رویاروی ایثار و شهادت در توسعه کشوراست.

خدایی درخصوص تعداد مقالات ارسال شده به این همایش نیز گفت: با اعلام فراخوان همایش از سال گذشته حدود 70 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که در نهایت 30 مقاله برای ارائه در این همایش انتخاب شد.

در ادامه مراد کوشکی رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه نیز با بیان اینکه برگزاری چنین همایش هایی نفش موثری درترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دارد، اظهار داشت: در این راستا در طی سال گذشته مراسمات و برنامه های متعددی از سوی این بنیاد در استان برگزار شده است.

وی در ادامه با اشاره به نقش شهدا و ایثارگران گفت: شهدا و ایثارگران حق بزرگی برگردن ما دارند،لذاجهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید تمامی آحاد جامعه خود را سهیم بدانند.

همایش ملی ایثار و شهادت در توسعه کشور با همکاری دانشگاه رازی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی استان کرمانشاه ،روز 12آبانماه جاری در محل سالن آمفی تئاتر داشکده علوم دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار می شود.