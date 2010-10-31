صدور مجوز نشریات استان البرز خارج از نوبت بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در نمایشگاه بین المللی رسانه ها و مطبوعات حضور یافت و در گفتگو با خبرنگاران از بررسی خارج از نوبت برای صدور مجوز نشریات استان تازه تاسیس البرز در واحد صدور مجوزهای وزارتخانه خبر داد.

قادر آشنا با تاکید بر اهمیت نقش رسانه و ضرورت افزایش نشریات استانی گفت: با هماهنگی هایی که با معاونت مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر کل مطبوعات داخلی به عمل آمد مقرر شد بررسی صدور مجوز نشریات استان البرز خارج از نوبت دیگر استان ها صورت گیرد.

وی برپایی نمایشگاه مطبوعات را فرصتی مناسب برای عرضه تمامی توانمندی های رسانه ای و مطبوعات عنوان کرد و با بیان اینکه هم اکنون عرصه انفجار اطلاعات است و اخبار با سرعت بی نظیری منتشر می شود افزود: ظرفیت استان البرز در این حوزه به دلیل برخورداری از نیروهای فرهنگی متعدد و هنرمندان فهیم و متعهد ظرفیتی مضاعف است.

آشنا اضافه کرد: این امر توجه ویژه مسئولین به این منطقه را می طلبد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اعمال سلایق شخصی در برخی مطبوعات، حفظ احترام نسبت به تمامی سلایق را لازمه عملکرد این اداره کل دانست و اظهار داشت: مقام معظم رهبری نیز به وحدت در عین کثرت اشاره داشته و بر این اساس تمامی سلایق می توانند در چارچوب قانون نظرات خود را بیان کنند.

وی ضرورت وحدت و همدلی را یادآور شد و با تاکید بر ارتباط دو جانبه مسئولان و رسانه ها خاطرنشان کرد: در تمامی ادوار تفرق نتیجه مطلوبی را به ارمغان نیاورده است.

قادر آشنا در این دیدار ضمن بازدید از غرفه ها و نشریات منتشره توسط رسانه ها‌ با مسئولان و مدیران برخی از رسانه ها به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.