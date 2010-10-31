به گزارش خبرنگار مهر، ثبتنام برای شرکت در آزمون ارشد سال 1390 به دو روش امکانپذیر است در روش اول متقاضی ثبت نام باید با مراجعه به سایت سازمان به نشانی www.sanjesh.org دفترچه راهنمای ثبتنام را به همراه اطلاعات مورد نیاز جهت ثبتنام دریافت کند.
با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبتنام در این روش به صورت اینترنتی انجام می شود، داوطلبان لازم است به وسیله کارتهای عضو شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است با مراجعه به سایت سازمان و پرداخت مبلغ 105هزار ریال به عنوان وجه ثبتنام شرکت در آزمون یک کدرشته امتحانی، نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
در روش دوم نیز داوطلب با مراجعه به باجههای پستی نسبت به خرید کارت اعتباری دارای رمز عبور به منظور ورود به سیستم نرمافزاری ثبتنام اینترنتی، به مبلغ 105 هزار ریال و دریافت یک جلد دفترچه راهنمای ثبتنام در آزمون که برای توزیع آن 7 هزار ریال توسط پست از داوطلب دریافت می شود، اقدام کنند.
در روش دوم نیز داوطلب با مراجعه به باجههای پستی نسبت به خرید کارت اعتباری دارای رمز عبور به منظور ورود به سیستم نرمافزاری ثبتنام اینترنتی، به مبلغ 105 هزار ریال و دریافت یک جلد دفترچه راهنمای ثبتنام در آزمون که برای توزیع آن 7 هزار ریال توسط پست از داوطلب دریافت می شود، اقدام کنند.
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