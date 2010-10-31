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۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۲۴

سه طرح عمرانی و زیربنایی در استان قزوین افتتاح شد

قزوین - خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته بسیج دانش آموز بهره برداری از سه طرح عمرانی، خدماتی و زیربنایی با شش میلیارد و 350 میلیون ریال در استان قزوین آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور استاندار قزوین بهره برداری از سه طرح عمرانی و زیربنایی در شهر بیدستان از توایع استان قزوین آغاز شد.

این طرح ها شامل اجرای شبکه فاضلاب شهری با 50 کیلومتر خط انتقال و شبکه است که با افتتاح آن شش هزار انشعاب به مشترکان واگذار می شود.
 
برای اجرای این طرح 45 میلیارد ریال هزینه شده است.
 
اجرای این طرح در مدت چهار ماه رکوردی بی سابقه در اجرای طرحهای زیربنایی در کشور در مدت کمتر از شش ماه  به شمار می رود.
 
همچنین 90 واحد مسکونی طرح مهر در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت در بیدستان افتتاح و به متقاضیان واگذار شد.
 
این واحدها که هر کدام 66 متر مربع زیربنا دارد با بیش از 17 میلیارد ریال اعتبار ساخته شده است.
 
بهره برداری از ساختمان جدید حوزه مقاومت حضرت قائم(عج) این شهر از دیگر طرحهایی بود که امروز با حضور استاندار قزوین افتتاح شد.
 
برای احداث این ساختمان که با زیربنای 350 متر مربع در زمینی به مساحت 500 متر مربع ساخته شده یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است. 
 
در مراسم افتتاح طرح های یاد شده فرماندار البرز، بخشدار محمدیه، شهردار واعضای شورای شهر بیدستان و تنی از مسئولان استان هم حضور داشتند.
کد مطلب 1182192

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