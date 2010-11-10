برنامه آینده حوزه آینده نگرانه طراحی شود/ حوزه نیازهای جامعه را پاسخ گوید

خبرگزاری مهر - سرویس حوزه و دانشگاه: "تربیت عالمان، پژوهشگران، فقیهان و فیلسوفان در حوزه های علمیه خواهران و حضور این اندیشمندان در عرصه های جهانی می تواند همچون حضور دانشمندان دانشگاهی، برای انقلاب و ایران مایه آبروی بیشتر جهانی باشد". این سخنان بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در سفر اخیر ایشان به شهر مقدس قم بود. سخنانی که توانست تحولی عظیم در نوع نگرش به طلاب حوزه های علمیه خواهران فراهم کند. آنچه می خوانید گفتگوی مهر است با حجت الاسلام سید مهدی حسینی معاون آموزشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در این زمینه است.

* خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه: آقای حسینی؛ تحلیل شما از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با طلاب و فضلای حوزه چیست؟

- مجموع سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با مراجع، اساتید، طلاب و فضلای حوزه علمیه را باید به نوعی کامل کننده سخنان سه سال گذشته ایشان در موضوع تحول در حوزه دانست. در این فرمایشات نقشه راه آینده حوزه های علمیه ترسیم شد. بر همین اساس لازم است برنامه‌های آینده حوزه‌های علمیه را با رویکرد آینده نگرانه طراحی و اجرایی شود.

* ابعاد این نگاه تحولی چگونه است؟



- ابعاد گوناگونی از این تحول در سخنان مقام معظم رهبری بیان شد. از نگاه ایشان تحول به معنای تغییر مثبت است و نمی‌توان هر تغییری را تحول دانست. تاکید ایشان بر پاسخگویی حوزه به نیازهای جامعه، توجه به تحول به معنای به ‌روز بودن و غافل نبودن از حوادث، پاسخگویی حوزه نسبت به علوم انسانی، آینده ‌نگر بودن حوزه و بررسی نیازهای 20 سال بعد جامعه داخل و بین‌الملل است. رهبر معظم انقلاب حوزه های علمیه را مسئول تولید فکر برای نظام و مسئول فرهنگ مردم می دانند.



* مهمترین تاثیر سخنان مقام معظم رهبری برای حوزه های علمیه خواهران را چگونه ارزیابی می کنید؟

- هنگامی که ایشان صحبت از تحول در حوزه می کنند این تحول صرفا برای حوزه های علمیه برادران نیست بلکه تمامی نهادهای حوزوی از جمله مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران را نیز شامل می شود. اما اگر بخواهیم به صورت مشخص در مورد حوزه علمیه خواهران صحبت کنیم باید گفت که سخنان ایشان در مورد طلاب حوزه خواهران مقدمه ای برای ایجاد تغییر در نگرش به طلاب حوزه های علمیه خواهران در سطوح مختلف حوزوی، ملی و فراملی است.

* رهبر معظم انقلاب در فرمایشاتشان از تربیت هزاران فقیه و فیلسوف در حوزه های علمیه سخن گفته اند. نحوه تحقق این امر چگونه خواهد بود؟

- قدم اول برای تحقق این فرمایشات مقام معظم رهبری برداشته شده است. آنچه که مهم است این است که باید تغییر نگرشی نسبت به حوزه های علمیه خواهران در سطوح مختلف حوزه ایجاد شود. طلاب خواهر هم اکنون توانمندیهای بسیار زیاد و قابل اثباتی دارند که باید به این توانمندیها به صورت واقع بینانه در سطوح مختلف حوزه توجه شود. بخشی از تحقق این فرمایشات مهم رهبر معظم انقلاب در حوزه های علمیه خواهران با تربیت محققانی حوزی برجسته محقق می شود.

* شاید علت اینکه تاکنون به برخی جنبه های حوزه های علمیه خواهران توجه نشده است اولویت دادن به طلاب برادر است. به هر حال هزینه های هر خانه برعهده مرد خانواده است؟

- این سخنان درست است ولی صحبت این نیست که به میزان طلاب برادر شهریه پرداخت شود اما می توان مبلغ اندکی را به عنوان کمک هزینه به طلاب خواهر پرداخت کرد.

* این تغییر نگرش شامل شورای عالی حوزه است؟

- شورای عالی حوزه تاکنون نگاه مطلوبی به حوزه خواهران داشته است اما با توجه به انتظارات مقام معظم رهبری لازم است که این عنایت افزایش یابد. قدم اول تحول در حوزه نیز توسعه کمی فضای آموزشی برای جذب حداکثری علاقمندان به حوزه است. در کنار این توسعه کمی لازم است برای افزایش توانمندی حوزه خواهران برای پاسخگویی به مسائل مختلف جامعه، علاوه بر کاربردی تر کردن سطوح آموزشی حوزه، شاهد افزایش رشته های تخصصی حوزه در مقاطع سطح سه و چهار (کارشناس ارشد و دکتری) باشیم که هم اکنون این رشته ها در شورای عالی حوزه در دست بررسی است.

* این تغییر نگرش باید در طلاب حوزه خواهران نیز ایجاد شود؟

- این نگاه سوم برای تغییر نگرش است. روشن است که طلاب حوزه های علمیه خواهران باید تغییر نگرشی به توانمندی ها و برنامه های خود داشته باشند. طلاب حوزه خواهران باید خود را برای فعالیتی فراملی برای حضور در مجامع علمی بین المللی آماده کنند و با توانمندسازی بیشتر ظرفیت این حضور را فراهم کنند.