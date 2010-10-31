سودجویان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه مجازات شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بعد از ظهر یکشنبه حجت الاسلام غلامرضا حسنی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی، آیت الله علی اکبر قریشی و آیت الله علی اکبر قره باغی نمایندگان مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با استاندار آذربایجان غربی در راستای آغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه دیدار و بر برخورد شدید با متخلفان و اخلالگران اجرای این طرح تاکید کردند.

در این دیدارهای جداگانه نماینده ولی فقیه و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در آذربایجان غربی همچنین با مثبت ارزیابی کردن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در صرفه جویی در مصرف و مدیریت منابع توسط خود مردم، خواستار نظارت بیشتر بر قیمت کالا ها در بازار شدند.

استاندار آذربایجان غربی نیز در جریان این دیدارها با بیان اینکه تمامی تدابیر برای اجرای مطلوب قانون هدفمند کردن یارانه ها اندیشیده شده، گفت: تمامی بسترها و تدابیر لازم برای اجرای این طرح مهم از طرف دولت فراهم شده و در تمامی بخش ها بسته های حمایتی آماده شده است.

وحید جلال زاده با اشاره به اینکه ابعاد مختلف این طرح به مردم اطلاع رسانی شده است، افزود: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از طرف مردم مشکلی نداریم و مردم بیشترین همکاری را با دولت در این زمینه دارند .

وی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح برخی افراد فرصت طلب و سود جو قصد دارند در بازار مصرف خلل وارد کنند، اظهار داشت: با اجرای طرحهای مختلف نظارتی اجازه فعالیت به اینگونه افراد را نخواهیم داد.

استاندار آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: در راستای اجرای این قانون چهار لایه نظارتی متشکل از اصناف، سازمان بازرگانی، تعزیرات حکومتی و افراد معتمد بر قیمت کالا ها نظارت خواهند کرد.

جلال زاده با اشاره به مزایای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها افزود: صرفه جویی در مصرف و مدیریت منابع توسط خود مردم از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.

وی ادامه داد: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، فرهنگ مصرف بی رویه در جامعه ایران از بین خواهد رفت.