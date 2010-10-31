تمام رشته های علمی با ریاضی ارتباط دارند

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، داوود دمیری گنجی عصر یکشنبه در مراسم بزرگداشت دهه ریاضیات در دانشگاه مازندران گفت:علوم ریاضی رابط میان علوم پایه و فنی و مهندسی است.

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با اشاره به بی انتها بودن دانش ریاضی افزود: همه رشته ها و علوم نیازمند این شاخه علمی هستند.

وی فراگیری علوم ریاضی را یکی از راههای موفقیت در زندگی اش دانست و بر کاربردش در تمام رشته های فنی و مهندسی تاکید کرد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان در مازندران، حمایتهای مسئولان، مثبت اندیشی و نترسیدن از شکست را از عوامل دستیابی به توفیقات علمی برشمرد و از دانشجویان خواست تا با تعمیق آموخته های ریاضی به سوی جذب در بنیاد علمی نخبگان حرکت نمایند.

علی تقوی، مدیر گروه ریاضی دانشگاه مازندران نیز ریاضی را زبان طبیعت توصیف کرد و گفت: نیاز همه انسانها به این علم ،زمینه ساز رشد و گسترش هر چه بیشتر آن در دنیا شده است.