اختلاف نظری درباره تحول در حوزه وجود ندارد/ تحول در حوزه به فرهنگ تبدیل شود

خبرگزاری مهر- گروه حوزه و دانشگاه: "تحولِ پیچیده، گسترده و همه جانبه در حوزه ها، بدون یک مدیریت قوی و صحیح امکانپذیر نیست و گروهی که مورد تأیید مراجع و بزرگان و صاحبنظران حوزه است باید این مدیریت را به عهده داشته باشد" مقام معظم رهبری در دیدار با فضلا، روحانیون و طلاب حوزه های علمیه با تاکید مجدد بر تحول در حوزه و مدیریت تحول، ابعاد گوناگون این تحول را تشریح کردند. در همین راستا به سراغ حجت الاسلام علیرضا امینی مسئول سابق دبیرخانه شورای عالی حوزه و معاون سابق پژوهشی مرکز مدیریت حوزه رفتیم تا به بررسی ابعاد تحول در حوزه های علمیه بپردازیم.

* خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه: جناب امینی؛ استقبال مردم از مقام معظم رهبری در سفر ایشان به قم را چگونه ارزیابی می کنید؟

-حجت الاسلام امینی مسئول سابق دبیرخانه شورای عالی حوزه: استقبال از مقام معظم رهبری همانگونه که انتظار می رفت خیلی باشکوه بود که گوشه ای از آن در گزارشهای مختلف رسانه ای ارائه شد. حضور گسترده علما، طلاب و روحانیون حوزه های علمیه که همیشه پشتیبان انقلاب و همراه با امام (ره) و رهبری بوده اند نیز در مراسم استقبال بسیار قابل توجه بود که البته این استقبال کاملا قابل پیش بینی بود زیرا در طول تاریخ حوزه موافق و همگام با ولایت فقیه حرکت کرده است. ملاقاتی که فضلا و روحانیون حوزه در قالب دیدار پژوهشگران حوزوی با رهبر معظم انقلاب داشتند نیز با استقبال باشکوهی مواجه شد.

* استقبال مراجع تقلید و بزرگان حوزه از ایشان چگونه بود؟

- استقبال مراجع و بزرگان حوزه از مقام معظم رهبری نیز همانند دیدارهای قبلی ایشان بسیار گرم و صمیمی بود. اگرچه این دیدارها در سفرهای قبلی رهبر معظم انقلاب هم وجود داشت ولی باید گفت که استقبال مراجع و بزرگان حوزه از ایشان امسال بسیار قابل توجه بود به طوری که بسیاری از بزرگان حوزه حتی در بسیاری از دیدارهای عمومی ایشان نیز حضور داشتند. این ارتباط تنگاتنگ علما و مراجع با رهبر معظم انقلاب بسیاری از خبرسازیهای دروغین بیگانگان درباره برخی اختلافات را باطل کرد.

* مقام معظم رهبری ساعتهای بسیاری را به بازدید از فعالیتهای پژوهشی حوزه اختصاص دادند. علاوه بر اینکه در فرمایشاتشان نیز تاکید فراوانی بر فعالیتهای پژوهشی حوزه داشتند؟

- در سفر قبلی ایشان نیز نمایشگاهی از دستاوردهای پژوهشی حوزه تشکیل شد که رهبر معظم انقلاب ساعتها برای بازدید از این نمایشگاه وقت گذاشتند. همچنین در دیدار سال 86 طلاب و فضلای حوزه ایشان درباره فعالیتهای پژوهشی حوزه تاکیدات قابل توجهی را مطرح کردند. علاوه بر آن ایشان بر بر کرسیهای آزاداندیشی و این مقوله که تولید علم بدون پژوهش امکانپذیر نیست و ضرورت افزایش پژوهش در حوزه تاکید کردند. در دیدار اخیر مقام معظم رهبری نیز ایشان زمان بسیاری را برای امر پژوهش اختصاص دادند که نشان دهنده توجه و دقت نظر ایشان در این زمینه است. حضرت آیت الله خامنه ای همیشه پشتیبان حوزه های علمیه بوده اند و تحقق نظرات و مطالبات ایشان برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی ضروری است.

* مهمترین دستاورد حوزوی سفر مقام معظم رهبری به قم را چه چیزی می دانید.

- یکی از مهمترین دستاوردهای حوزوی سفر مقام معظم رهبری تاکید مجدد بر تحول و مدیریت تحول است. اگرچه این سخنان به نوعی در ادامه سخنان سه سال قبل ایشان بود که در دست اجرا است اما فکر می کنیم با این سخنان، اجماعی در کلیه سطوح حوزوی برای اجرای تحول در حوزه ایجاد شد. این اجماع در تمامی سطوح مدیریتی حوزه از شورای عالی و دیگر مراکز مدیریت حوزه به وجود آمده است تا به تحقق فرمایشات ایشان در زمینه تحول سرعت و عمق بیشتری بخشیده شود. سخنان مقام معظم رهبری این نگاه را تعمیق بخشید.

* بعد از باور عمومی برای تحول فکر می کنید چه اقداماتی لازم است صورت گیرد؟

- در مدیریت تحول اگر جمعی با همگرایی، همفکری و با نگاهی نزدیک به نیازهای لایه های میانی حوزه این مدیریت را برعهده داشته باشند، فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث تحول حوزه با سرعت بیشتری اجرا خواهد شد در غیر این صورت باید گفت که این حرکت کامل نخواهد بود.

* به نظر می رسد با سخنان مقام معظم رهبری برخی ابهامات بحث تحول حوزه رفع شد.

- سخنان مقام معظم رهبری در سال 86 ابهامی باقی نگذاشته بود که با سخنان ایشان در سفر اخیر به قم آن ابهامات برطرف شود. مطالب ایشان در سال 86 کاملا روشن بود. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای شورای عالی حوزه همانند گذشته بر تحول در حوزه و مدیریت این تحول تاکید کردند اما به نظر می رسد ایشان با این سخنان می خواستند علاوه بر گسترش روشن بینی در موضوع تحول، به این سئوال احتمالی پاسخ دهند که این تغییرات به معنای به هم ریختن حوزه نیست و با این سخنان از سوء برداشت های احتمالی جلوگیری کردند. به نظر من از لحاظ راهبردی مشکلی وجود ندارد تنها در راهکارهای اجرایی ابهاماتی وجود دارد که لازم است برای آن تعاملات جدی انجام شود و به شکل برنامه ای در حوزه تدوین شود.

* پس می توان گفت "ایجاد فرهنگ تحول در حوزه" یکی از مهمترین دستاوردهای سفر اخیر مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم بوده است؟

- تحول در ذات حوزه وجود دارد. آن چیزی که مقام معظم رهبری پیگیری می کنند این است که این تحول به فرهنگ تبدیل شود. البته خود ایشان هم تاکید داشتند که هر تغییری زمانی می طلبد. برخی از تغییرات در حوزه، بیشتر یک آرمان است و برنامه نیست اما اگر این بینش ایجاد شود که حوزویان باید به رسالتهای خود در فضای جدید توجه داشته باشند الان در میان دو گروه تحول گرا و گروهی که سنتی تر است و با موضوع تحول با احتیاط برخورد می کند در اصل توجه به رسالتهای جدید حوزه اختلاف نظری نیست.