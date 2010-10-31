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۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۰۰

اتاق مستقل کانون قرآن در دانشگاه مازندران ایجاد می شود

اتاق مستقل کانون قرآن در دانشگاه مازندران ایجاد می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی دانشگاه مازندران از ایجاد اتاق مستقل کانون قرآن در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علویان بعد از ظهر یکشنبه در جریان آغاز به کار انتخابات انجمنهای علمی و کانون های فرهنگی دانشجویی گفت: انجمن های علمی - دانشجویی و کانونهای فرهنگی هنری نقش بسزایی در تحقق دانشگاه تمدن ساز بر عهده دارند.

وی ترویج فرهنگ گروهی کار علمی، آموزش و بازآموزی مهارتهای اجتماعی، کاربردی و حرفه ای به همراه  ترویج فرهنگ علم محوری را از ویژگی های فعالیت های انجمن های علمی و کانون های فرهنگی هنری برشمرد.

علویان اظهار داشت: بی تردید جذب دانشجویان خلاق و علاقه مند به فعالیت های علمی-پژوهشی و ایجاد انگیزه برای مشارکت در این گونه کارها نیازمند همکاری و ارتباط مستمر با مدیر و اعضای هیئت علمی و گروه های آموزشی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر تقویت ساختارهای فرهنگی در کشور اذعان داشت: باید نظام علمی و فرهنگی کشور بر اساس یک برنامه ریزی اسلامی- دینی تبیین شود.

معاون فرهنگی دانشگاه، ایجاد اتاق مستقل کانون قرآن و انجمن علمی الهیات جهت انسجام فعالیت های دینی و قرآنی دانشگاه را از برنامه های مهم این معاونت برشمرد.

وی یاد آور شد: مجوز برنامه ها و فعالیت هایی که در این خصوص در سطح دانشکده ها برگزار می شود توسط مدیر فرهنگی پس از تایید معاون دانشکده و مدیر گروه و در صورتی که در سطح ملی یا فرادانشگاهی برگزار شود توسط کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی و پس از تایید مدیر فرهنگی دانشگاه صادر می شود.

انتخابات انجمن های علمی و کانون های فرهنگی دانشجویی هشت لغایت دوازدهم آبان در دفتر کارشناسان فرهنگی دانشکده های دانشگاه مازندران انجام می شود.

کد مطلب 1182258

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