اتاق مستقل کانون قرآن در دانشگاه مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علویان بعد از ظهر یکشنبه در جریان آغاز به کار انتخابات انجمنهای علمی و کانون های فرهنگی دانشجویی گفت: انجمن های علمی - دانشجویی و کانونهای فرهنگی هنری نقش بسزایی در تحقق دانشگاه تمدن ساز بر عهده دارند.

وی ترویج فرهنگ گروهی کار علمی، آموزش و بازآموزی مهارتهای اجتماعی، کاربردی و حرفه ای به همراه ترویج فرهنگ علم محوری را از ویژگی های فعالیت های انجمن های علمی و کانون های فرهنگی هنری برشمرد.

علویان اظهار داشت: بی تردید جذب دانشجویان خلاق و علاقه مند به فعالیت های علمی-پژوهشی و ایجاد انگیزه برای مشارکت در این گونه کارها نیازمند همکاری و ارتباط مستمر با مدیر و اعضای هیئت علمی و گروه های آموزشی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر تقویت ساختارهای فرهنگی در کشور اذعان داشت: باید نظام علمی و فرهنگی کشور بر اساس یک برنامه ریزی اسلامی- دینی تبیین شود.

معاون فرهنگی دانشگاه، ایجاد اتاق مستقل کانون قرآن و انجمن علمی الهیات جهت انسجام فعالیت های دینی و قرآنی دانشگاه را از برنامه های مهم این معاونت برشمرد.

وی یاد آور شد: مجوز برنامه ها و فعالیت هایی که در این خصوص در سطح دانشکده ها برگزار می شود توسط مدیر فرهنگی پس از تایید معاون دانشکده و مدیر گروه و در صورتی که در سطح ملی یا فرادانشگاهی برگزار شود توسط کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی و پس از تایید مدیر فرهنگی دانشگاه صادر می شود.

انتخابات انجمن های علمی و کانون های فرهنگی دانشجویی هشت لغایت دوازدهم آبان در دفتر کارشناسان فرهنگی دانشکده های دانشگاه مازندران انجام می شود.