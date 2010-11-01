جزئیات سهمیه رزمندگان در کنکورارشد/ شرایط جانبازان جهت استفاده ازسهمیه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، رزمندگانی که بر اساس ماده 1 و تبصره های چهارگانه ماده مذکور در آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب 1367 حداقل شش ( 6) ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام کنند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) یا وزارت جهادکشاورزی مورد تائید نهائی قرار گیرد.

داوطلبان لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان نسبت به دریافت کدرهگیری 12 رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که د ر تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته شده درج کنند.

داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان (سازمان بسیج مستضعفین ) در صورت عدم تایید سهمیه و درج سهمیه آزاد بر روی کارت ورود به جلسه، به واحدهای تابعه شهرستان های محل تشکیل پرونده مراجعه کنند.

نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاههای مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی شوند همچنین فرزندان و همسران رزمندگانی که منحصراً مدت حضور در جبهه را دارند، مشمول استفاده از این سهمیه نخواهند بود.

جانبازان 25 درصد و بالاتر، فرزند و همسر جانبازان 50 درصد و بالاتر، آزادگان و فرزندان و همسران آنان و همچنین فرزندان و همسران شهدا، مفقودین و اسرا برای استفاده از سهمیه رزمندگان باید براساس ضوابط اقدام کنند.

این افراد باید با درج کد ملی و کد ایثارگری و اطلاعات لازم در لینک مربوط کد 12 رقمی WWW.isaar.ir را دریافت و آن را در فرم درج کنند.

جانبازان با درصد جانبازی حداقل 25 درصد و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه، ضمن درج کدرهگیری در بند 11 تقاضانامه ثبت نامی، به ارگان ذیربط مراجعه و با ارائه کارت جانبازی و یا آزادگی، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تکمیل کنند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام مورد تائید نهائی قرار گیرد و درگزینش نهائی به مدت جبهه معادل شده با درصد جانبازی و مدت اسارت اضافه شود.

داوطلبانی که از سا ل 1368 به بعد یک نوبت با سهمیه رزمندگان در آزمونهای ورودی پذیرفته شده اند، در صورتی که دارای حداقل مدت 12 ماه حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل باشند، با توجه به تذکر مهم فوق می توانند در این آزمون با سهمیه رزمندگان شرکت کنند در غیر این صورت حق استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون ورود ی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوست ه داخل ) سال 1390 را نخواهند داشت.

آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان یک بار در دوره کاردانی و یک بار هم در دوره کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده اند، در صورتی که دارای حداقل مدت 18 ماه حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل باشند، می توانند در این آزمون با سهمیه رزمندگان شرکت کنند.

آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان یک بار در آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته شده باشند، طبق ضوابط حق استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1390 را نخواهند داشت.

کلیه داوطلبان شاهد و ایثارگر در این آزمون در سهمیه رزمندگان گزینش می شوند.