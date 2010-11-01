مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن الکریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اقدامات اخیر این سازمان و سند راهبردی آن اظهار داشت: پیش نویس سند راهبردی سازمان دارالقرآن به اتمام رسید و فردا سه شنبه 11 آبان ماه در جلسه هیئت امنا، اعضای نظر نهایی درباره آن ارائه می شودد.
وی افزود: اگر در این جلسه تصویب شود، این سند برای برنامه هایی که برای سال 90 طراحی می شوند اجرایی خواهد شد، چرا که برنامه های امسال براساس برنامه ریزیهایی سال گذشته تنظیم شد و اجرا می شوند.
قره شیخلو ابراز امیدواری کرد که اعضا در جلسه هیئت امنای روز سه شنبه نظر نهایی خود را ارائه کنند چراکه این امر آخرین مرحله از فرآیند تصویب سند راهبردی سازمان دارالقرآن است و احتمال می رود اعضای هیئت امنا نظرات تکمیلی خود را در این رابطه ارائه کنند.
وی همچنین در رابطه با راه اندازی شبکه مجازی قرآن از سوی سازمان دارالقرآن کریم گفت: کارهای مطالعاتی شبکه مجازی به اتمام رسیده و درحال نزدیک شدن به فرآیند عقد قرارداد برای راه اندازی آن هستیم. در صورت عقد این قرارداد امسال می توانیم دو عنوان قرآنی را به صورت نمونه کارکنیم و سال بعد هم از نظر بودجه ای آن را گسترش دهیم و هم از نظر آموزشی تنوع آن را بیشتر کنیم چون در حال حاضر 20 عنوان قرآنی پیش بینی شده است.
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