مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن الکریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اقدامات اخیر این سازمان و سند راهبردی آن اظهار داشت: پیش نویس سند راهبردی سازمان دارالقرآن به اتمام رسید و فردا سه شنبه 11 آبان ماه در جلسه هیئت امنا، اعضای نظر نهایی درباره آن ارائه می شودد.

وی افزود: اگر در این جلسه تصویب شود، این سند برای برنامه هایی که برای سال 90 طراحی می شوند اجرایی خواهد شد، چرا که برنامه های امسال براساس برنامه ریزیهایی سال گذشته تنظیم شد و اجرا می شوند.

قره شیخلو ابراز امیدواری کرد که اعضا در جلسه هیئت امنای روز سه شنبه نظر نهایی خود را ارائه کنند چراکه این امر آخرین مرحله از فرآیند تصویب سند راهبردی سازمان دارالقرآن است و احتمال می رود اعضای هیئت امنا نظرات تکمیلی خود را در این رابطه ارائه کنند.

رئیس سازمان دارالقرآن همچنین درباره متن آموزشی قرآن برای مقطع پیش دبستانی که دربرگیرنده 15 جلد است گفت: این متن برای هر پایه سنتی 3 جلد در نظر گرفته و به طور تقریبی 90 درصد کارهای مربوط به آن انجام شده و درحال بازبینی و بررسی نهایی است و پس از آن به عنوان یک منبع آموزش قرآن برای پیش دبستانی منتشر خواهد شد. این متن آموزشی به طور تفکیکی برای سه تا پنج سال درنظر گرفته شده و مراکز آموزش پیش دبستانی می توانند از آن برای آموزش قرآن استفاده کنند.

وی همچنین اضافه کرد: درمیان برخی فعالیتهای جدید سازمان دارالقرآن کریم می توان به تولید محتوا برای منابع آموزشی اشاره کرد. یکی از این منابع برای دوره های تخصصی در حوزه صورت و لحن قرآن و آشنایی با علوم قرآنی منتشر شده است.

مهدی قره شیخلو اظهار داشت: همچنین قرار است سازمان دارالقرآن کتابی با عنوان همت مضاعف و کار مضاعف منتشر کند که کارهای نهایی آن انجام شده و با رویکرد بررسی نامگذاری سنوات گذشته از سوی مقام معظم رهبری و بازبینی کلی منتشر شود که می تواند برای بسیاری از دستگاه هایی که کار اجرایی انجام می دهند قابل استفاده باشد.



وی همچنین در رابطه با راه اندازی شبکه مجازی قرآن از سوی سازمان دارالقرآن کریم گفت: کارهای مطالعاتی شبکه مجازی به اتمام رسیده و درحال نزدیک شدن به فرآیند عقد قرارداد برای راه اندازی آن هستیم. در صورت عقد این قرارداد امسال می توانیم دو عنوان قرآنی را به صورت نمونه کارکنیم و سال بعد هم از نظر بودجه ای آن را گسترش دهیم و هم از نظر آموزشی تنوع آن را بیشتر کنیم چون در حال حاضر 20 عنوان قرآنی پیش بینی شده است.

رئیس سازمان دارالقرآن گفت: راه اندازی این شبکه مجازی قرآنی می تواند برای افرادی که به هر دلیلی نمی تواند از آموزش حضوری قرآنی استفاده کند بسیار مفید باشد.