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۱۴ مهر ۱۳۸۳، ۱۵:۰۲

با تشديد حملات مسلحانه به اماكن دولتي ؛

شليك گلوله خمپاره به ساختمان وزارت كشور عراق دو مجروح برجاي گذاشت

يك مسئول پليس عراق امروز سه شنبه اعلام كرد:دو شهروند عراقي براثر شليك گلوله خمپاره در نزديكي ساختمان وزارت كشور در مركز بغداد زخمي شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه به نقل از يك افسر پليس عراق از بغداد گزارش داد:افراد مسلح ناشناس ساعت 15/8 به وقت محلي دوگلوله خمپاره به طرف دفتراداره گذرنامه دربغداد شليك كردند كه منجر به مجروح شدن دو شهروند عراقي شد.

اين افسرپليس حاضر در صحنه كه خواست نامش فاش نشود با اشاره به تعرض اخيرمهاجمان مسلح به چندين ساختمان وزارت كشورعراق ازجمله اداره اتباع خارجي و مقرپليس جنائي گفت : هنوزانگيز مهاجمان از اين حمله مشخص نشده .

صبح امروز هم ساختمان وزارت نفت در شهر بغداد هدف دو گلوله خمپاره قرار گرفت اما تلفات جاني نداشت.

کد مطلب 118227

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