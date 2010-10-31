تمرین تیم فوتبال امید در حضور کفاشیان و تاج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال امید ایران عصر امروز یکشنبه با حضور بازیکنان دعوت شده به اردو به غیر از سینا عشوری‌زاد در کمپ تیم‌های ملی برگزار شد و سید مهدی رحمتی، غلامرضا رضایی و سیدجلال حسینی هم به اردوی این تیم اضافه شدند.

تمرین تیم فوتبال امید ایران از ساعت 15 امروز آغاز شد و در ابتدا کادر فنی بازیکنان را برای انجام تمرینات روزهای آینده توجیه کرده و غلامحسین پیروانی درباره اهمیت موفقیت این تیم در گوانگجو صحبت کرد.

شاگردان پیروانی پس از گرم کردن و دویدن به دور زمین، بازی با توپ را در دستور کار قرار دادند و پس از انجام حرکات کششی و نرمشی به دویدن و حرکات بدون توپ پرداختند. سپس بازیکنان به دو دسته زرد و قرمز تقسیم شدند و کار با توپ انجام دادند.

امیدهای فوتبال ایران در بخش پایانی تمرین زیر نظر غلامحسین پیروانی و امیرحسین پیروانی به مرور تمرینات تاکتیکی و ارسال از جناحین پرداختند و با تمرین پنالتی و شوتزنی از راه دور به کار خود پایان دادند.