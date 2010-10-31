50 هزار میلیارد ریال اعتبار برای تعمیر شبکه آبرسانی نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، سید محمود ثمره هاشمی عصر یکشنبه در رابطه با هدر رفت آب در کشور به خبرنگاران اظهار داشت: هدر رفت آب که آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب تلقی می شود به سه بخش؛ هدررفت ناشی از فرسودگی شبکه های آب، انشعابات غیر مجاز و مصارف کمتر از هفت متر مکعب تقسیم می شود.

وی با بیان اینکه در قانون بودجه هیچ ردیف اعتباراتی برای اصلاح و بازسازی شبکه آبرسانی در وجود ندارد تصریح کرد: شبکه های آب رسانی عمر مفیدی دارند و پس از طی این زمان هدر رفت آب در این شبکه ها بیشتر می شود اما متاسفانه در قانون بودجه هیچ ردیف اعتباراتی برای اصلاح و بازسازی شبکه آبرسانی در نظر گرفته نشده است.



مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشورافزود: برای تعمیر کل شبکه آبرسانی در کشور 50 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که درخواست کرده ایم این رقم را در برنامه پنجم توسعه کشور در ردیف بودجه لحاظ کنند و برای تحقق این امر منتظر تایید مجلس هستیم.



وی در رابطه با انشعابات غیر مجاز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که قسمتی از آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب را تشکیل می دهند، گفت: اقداماتی را برای مبارزه با این گروه اقداماتی را انجام داده ایم و انشعاباتی را به صورتی قانونی و کنتور دار نصب کرده ایم که ادامه هم دارد.



ثمره هاشمی در ارتباط با قیمت آب پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: برای نهایی شدن قیمت آب پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، پس از کارشناسی های صورت گرفته در مدت هشت ماه بسته پیشنهادی توسط وزارت نیرو آماده و به کارگروه تخصصی طرح تحول اقتصادی دولت فرستاده شد و هم اکنون در این کارگروه در حال بررسی و اجرای نظرات کارشناسی می باشد و تا یکی دو ماه آینده با نهایی شدن جمع بندی ها تصویب و ابلاغ خواهد شد.



وی افزود: فرهنگسازی در مصرف بهینه آب امروز از مهمترین و اصلی ترین برنامه های شرکت آب و فاضلاب کشور می باشد که این فرهنگ سازی را از مدارس ابتدایی شروع کرده ایم و تفاهم نامه ای را هم با معاونت ابتدای وزارت آموزش و پرورش در خصوص همکاری در اجرای این برنامه ها بسته ایم.



وی در این رابطه تصریح کرد: برای نهادینه ساختن فرهنگ درست مصرف آب در جامعه علاوه بر رسانه ها، دانش آموزان می توانند نقش موثری را در خانواده ها و جامعه داشته باشند که برای تحقق این امر در نظر داریم تا در متون درسی دانش آموزان نیز مطالبی را با مضامین اصلاح الگوی مصرف قرار دهیم.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور در رابطه با میزان بهره مندی روستا ها از آب شرب در کشور گفت: 75 درصد روستاها در کشور تحت پوشش مستقیم این شرکت هستند و این میزان در استان خراسان شمالی به 86 درصد می رسد اما تعداد روستا های بهره مند از آب شرب به مراتب بیشتر از این است چرا که خیلی از روستا ها آب شرب دارند اما تحت پوشش مستقیم این شرکت نیستند و تحت نظر افرادی مانند شوراها اداره می شوند.



ثمره هاشمی در ارتباط با پروژه آبرسانی سد شیرین دره به بجنورد گفت: این پروژه 900 میلیارد ریال هزینه دارد که برای امسال 300 میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شد و به دلیل کاهش اعتبارات عمرانی کشور این میزان به حدود 150 میلیارد ریال رسید و هفته گذشته نیز 50 میلیارد ریال دیگر از سوی وزارت نیرو به آن اضافه شد.



وی افزود: برای اجرای این پروژه به دلیل ارتفاع زیاد شهرستان بجنورد از محل سد به هزار متر پمپاژ نیاز داریم که همین موضوع به علاوه مسیر طولانی و کوهستانی آبرسانی موجب تاخیر در تکمیل پروزه شده است و تا پایان سال 90 به بهره برداری خواهد رسید.