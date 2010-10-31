زمین لرزه ای 3.3 ریشتری جنوب کرمان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زمین لرزه ای به شدت 3.3 ریشتر شهر کهنوج در جنوب استان کرمان را به لرزه درآورد.

این زمین لرزه ساعت 5 و 17 دقیقه عصر یکشنبه روی داد و تاکنون هیچ گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.

کانون این زمین لرزه در عمق 15 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 57.16 درجه طول جغرافیایی و 28.11 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

بنا به نظر کارشناسان زلزله شناسی استان کرمان حرکت زمین لرزه های کرمان به سمت جنوب استان در حال شکل گیری است و یکی از مهمترین گسلهای جنوب استان کرمان نیز گسل کهنوج است.