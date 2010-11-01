تدابیر امنیتی محموله های هوایی در انگلیس تغییر می کند

به گزارش خبرگزای مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، "ترزا می" گفت: نظارت بیشتر و دقیق تری در بازرسی محموله های هوائی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: مذاکراتی با متخصصان مربوطه انجام خواهیم داد. واضح است که تروریستها همواره راههای جدیدی را برای اقدامات تررویستی می یابند.

ترزا می گفت: ما به خوبی از اهمیت محموله های هوائی و ارزش اقتصادی آن آگاهیم، بنابرین همکاری محکمی با شرکای بین المللی مان و متخصصان بخش اقتصاد خواهیم داشت.

شایان ذکراست که اخیرا پلیس بریتانیا از پیدا شدن بسته های انفجاری در مرکز توزیع فرودگاهی درانگلیس خبرداد. بسته های مشابهی در محموله هواپیماهایی که درآمریکا فرود آمدند، نیزکشف شد.