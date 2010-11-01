  1. بین الملل
  2. سایر
۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۸:۵۷

وزیر کشور انگلیس :

تدابیر امنیتی محموله های هوایی در انگلیس تغییر می کند

تدابیر امنیتی محموله های هوایی در انگلیس تغییر می کند

وزیر کشور انگلیس در واکنش به کشف بسته ای انفجاری در دبی و فرودگاهی در کشورش از تجدید نظر در تدابیر امنیتی در این حوزه خبر داد.

به گزارش خبرگزای مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، "ترزا می" گفت: نظارت بیشتر و دقیق تری در بازرسی محموله های هوائی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: مذاکراتی با متخصصان مربوطه انجام خواهیم داد. واضح است که تروریستها همواره راههای جدیدی را برای اقدامات تررویستی می یابند.

ترزا می گفت: ما به خوبی از اهمیت محموله های هوائی و ارزش اقتصادی آن آگاهیم، بنابرین همکاری محکمی با شرکای بین المللی مان و متخصصان بخش اقتصاد خواهیم داشت.

شایان ذکراست که اخیرا پلیس بریتانیا از پیدا شدن بسته های انفجاری در مرکز توزیع فرودگاهی درانگلیس خبرداد. بسته های مشابهی در محموله هواپیماهایی که درآمریکا فرود آمدند، نیزکشف شد.

کد مطلب 1182346

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها