روند کشت کلزا در مازندران کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، وحید کاوه شامگاه یکشنبه در جلسه شورای دانه های روغنی مازندران با اشاره به روند کند رشد سطح قرارداد کشت کلزا استان در سالجاری در مقایسه با سال قبل اظهار داشت: عدم بارندگی، خشکی اراضی، عدم امکان استفاده از ادوات جهت آماده سازی و کشت، عدم وجود بذور ساریگل و زرفام جهت کشت در مناطق کوهستانی و میانبند و ... از جمله عوامل مؤثر در این خصوص هستند.

وی افزود: تا پایان مهر ماه سالجاری در سطح 13 هزار هکتار قرارداد کشت کلزا با کشاورزان منعقد شده، در صورتی که این میزان سطح در سال گذشته حدود 23 هزار هکتار بوده است.

کاوه بیان داشت: با توجه به نظر محققین مرکز تحقیقات کشاورزی مبنی بر اینکه بذر هایولا 401، هیبرید است و تهیه بذر خود مصرفی توسط زارع و کشت آن حداقل 30 درصد کاهش عملکرد را به دنبال دارد و علاوه بر آن حساسیت به بیماریها را افزایش می دهد از آن دسته از کشاورزانی که تمایل به کشت بذر خود مصرفی دارند ضمن اخذ تعهد نامه کتبی مبنی بر مسئولیت عواقب انجام آن در صورت کشت و تأئید سطح سبز، کود مورد نیاز دوره تأمین و تحویل داده می شود.

وی با تأکید بر تشویق کشاورزان در جهت افزایش سطح قرارداد بیمه زراعت کلزا ، استفاده از بذر کلزا هایولا 401 در مناطقی که تصمیم به کاشت رقم ساریگل را دارند و شیوه کاشت آن به صورت مکتوب از اداره کل پنبه و دانه های روغنی ارسال شد.

در این جلسه مقرر شد با توجه به تسهیلات سرمایه در گردش کاشت و داشت دانه های روغنی در شعب بانک کشاورزی موجود بوده، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها پس از تأئید سطح سبز نسبت به معرفی کشاورزان به بانک کشاورزی جهت دریافت تسهیلات به ازاء هر هکتار سه میلیون ریال اقدام کنند.