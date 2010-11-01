دانشگاه آزاد قزوین بزرگترین مرکز آموزش معماری کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حمید سلطان زاده یکشنبه شب در سومین همایش علمی فارغ التحصیلان معماری این دانشگاه که با حضور استادان، فارغ التحصیلان و دانشجویان معماری در سالن آمفی تئاترعلامه رفیعی دانشگاه قزوین برگزار شد، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با داشتن بیش از دوهزار و 700 دانشجوی معماری و 180 استاد برجسته در حال حاضر به عنوان بزرگترین مرکز آموزش معماری در کشور محسوب می شود.

رئیس دانشکده عمران و معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین افزود: عضویت بیش از 50 فارغ التحصیل رشته معماری این دانشگاه در هیئت های علمی دانشگاه های معتبر کشور و تدریس 120 فارغ التحصیل معماری این دانشگاه به عنوان استاد در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از افتخارات دانشکده معماری این دانشگاه است.

سلطانزاده یادآور شد: بیشترین آمار دانش آموختگان معماری در کشور که در سمتها و مسئولیت های حساس کشور حضور دارند متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین است و این همه افتخارات تنها با وجود 15 سال سابقه دانشکده عمران و معماری در این دانشگاه کسب شده که باعث افتخار است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در زمینه توسعه نیروی انسانی و تعامل با فارغ التحصیلان رشته معماری جزو موفق ترین دانشگاه های کشور است و از نظر درجه علمی پایان نامه های کارشناسی ارشد و تعداد مقالات چاپ شده در مجلات مختلف به عنوان مطرح ترین دانشگاه کشور شناخته می شود.

این استاد دانشگاه برگزاری سومین همایش علمی فارغ التحصیلان معماری دانشگاه آزاد را بیانگر همکاری صمیمانه دانشگاه با دانش آموختگان دانست و اظهار داشت: امیدوارم ارتباط فارغ التحصیلان با دانشگاه هر روز بیشتر شده و موجب انتقال تجربیات به یکدیگر شود.

در ادامه سهیلی معاون آموزشی دانشکده عمران و معماری و دبیر اجرایی سومین همایش علمی فارغ التحصیلان معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین گفت: شناخت سطح علمی، دست آوردهای فارغ التحصیلان، ارتقا و انتقال دانش های جدید به دانشجویان از مهم ترین اهداف برگزاری این همایش است و بیش از 40 مقاله از سوی فارغ التحصیلان معماری این دانشگاه به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از بررسی هیئت داوران چهار مقاله به صورت حضوری ارائه شد.

در ادامه آیوازیان مقاله ای با عنوان"هویت و معماری"، جعفری نژاد مقاله ای با عنوان "فضای مفهومی در معماری پایدار"، آزاده اسدی مقاله ای با عنوان "معماری و هنرهای زیبای مردم جزیره" و توحید یادگاری مقاله ای با عنوان" معماری بومی گرا در مالزی" ارائه دادند.