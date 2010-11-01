طرح انتقال آب کشاورزی در پنج روستای قزوین به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین این پروژه ها که صبح دوشنبه با حضور مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افتتاح شد، شامل اجرای طرح انتقال آب کشاورزی به روستای خسرود از توابع بخش الموت غربی به طول 500 متر با لوله گذاری پلی اتیلن 315 میلیمتری، روستای هنیز با لوله گذاری پلی اتیلن 250 میلی متری به طول 650 متر، روستای جیرنده از توابع بخش الموت شرقی با لوله گذاری پلی اتیلن 110 میلی متری به طول 150 متر، روستای یارود با لوله گذاری پلی اتیلن 200 میلی متری به طول هزار متر و انتقال آب به روستای قلمه سرپایین است.

با اجرای این طرحها که 735 میلیون ریال هزینه داشته است بیش از 200 هکتار از مزارع کشاورزی تحت پوشش آبیاری اصولی قرار گرفت.

ولی گودرزوند چگینی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین در مراسم بهره برداری از طرح های یاد شده هدف از اجرای این طرحها را بهینه سازی مصرف آب کشاورزی و افزایش راندمان انتقال آب اعلام کرد و گفت: اجرای پروژه های مذکور موجب افزایش کمیت و کیفیت فعالیتهای کشاورزی شده و به اشتغال روستاها هم کمک کرده است.