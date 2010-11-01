1200 کلاس آموزش همگانی در گلستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ عسگر ساوری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان، آموزش همگانی را به عنوان یک استراتژی ایجاد کننده تغییر در جامعه در نهادینه کردن امنیت پایدار حائز اهمیت دانست.

وی آموزشهای همگانی را به عنوان یک استراتژی ایجاد کننده تغییر و تحویل در جوامع پیشرفته و در حال توسعه عنوان کرد و گفت: آموزشهای همگانی در کاهش هزینه های عملیاتی و نهادینه کردن امنیت پایدار نقش بسزایی دارند.



وی گفت: پرداختن به موضوع آموزش مهارتهای زندگی مانند آموزش هنجارها، قانونمداری و نظم و انضباط اجتماعی از جمله اقداماتی است که در سال های اخیر بر آن توجه ویژه شده است.



این مقام انتظامی گلستان، برگزاری کلاس های آموزش همگانی در سطح مدارس، دانشگاه ها و مراکز علمی، ادارات و نهادها و مساجد و اقشار مختلف مردم را در افزایش سطح دانش و آگاهی آنان موثر دانست.

ساوری برگزاری مسابقات دانستنی های انتظامی و اجتماعی در بین جوانان و نوجوانان را از دیگر برنامه های معاونت اجتماعی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی عنوان کرد و گفت: طی این مدت 192 مورد مسابقه دانستنی های انتظامی در بین دانش آموزان و دانشجویان برگزار که به نفرات برتر جوایزی اهداء شد.



معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان تصریح کرد: در هفت ماهه نخست امسال 189 نمایشگاه با موضوعات امنیت اخلاقی و دیگر موضوعات آموزشی برگزار که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.