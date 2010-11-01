استقبال مردم از غرفه لرستان در نمایشگاه مطبوعات

امین کمالوندی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با توجه به اهمیتی که اداره کل ارشاد برای مطبوعات محلی استان قائل است از یک ماه قبل کمیته ای به منظور حضور پررنگ لرستان در نمایشگاه مطبوعات در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به بخشهای مختلف غرفه لرستان در نمایشگاه مطبوعات، یادآور شد: در سال جاری با توجه به موقعیت خوب غرفه های در نظر گرفته شده برای استانها میزان استقبال از غرفه لرستان رشد چشمگیری داشت.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با اشاره به در نظر گرفتن بسته های فرهنگی و گردشگری برای بازدید کنندگان و غرفه داران خارجی، بیان داشت: در این راستا بیش از 300 بسته فرهنگی و گردشگری در میان بازدید کنندگان از غرفه لرستان توزیع شده است.

کمالوندی ادامه داد: همچنین در ابتکاری طی این مدت از سوی این اداره کل تازه های مطبوعات استان پس از انتشار در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها توزیع می شد.

وی با اشاره به توزیع 200 نسخه از هر نشریه در نمایشگاه مطبوعات، بیان داشت: همچنین دکور غرفه لرستان از سوی واحد انجمن هنرهای تجسمی این اداره کل با در نظر گرفتن مفاهیم بومی با رویکرد مطبوعاتی طراحی شده بود که در نوع خودش بی نظیر بود.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با بیان اینکه غرفه لرستان جزو 10 غرفه برگزیده نمایشگاه قرار گرفته است، ابراز امیدواری کرد که در ارزیابیهای نهایی غرفه این استان در بخش برگزیدگان نمایشگاه حائز عنوان شود.

کمالوندی یادآور شد: استان لرستان با 19 نشریه فعال در این دوره از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری کشور شرکت کرده است.