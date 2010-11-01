نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان؛ بازگشت باشکوه یار مهربان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، نمایشگاه کتاب از جمله ابزارهایی است که با نفوذ و رسوخ بیشتر کتاب در دل مردم گرایش به کتابخوانی را در میان مردم به عادت تبدیل می کند و کتاب را به روند زندگی مردم وارد می سازد.

این در حالی است که با توجه به وضعیت سرانه مطالعه در کشور و همچنین در لرستان تداوم برگزاری نمایشگاه های کتاب و به ویژه فراهم کردن امکانات لازم برای دسترسی آسان مردم نقاط محروم کشور از طریق نمایشگاه های استانی می تواند نقش مهمی در افزایش سرانه مطالعه و قرار گرفتن کتاب در سبد خانوار ایفا کند.

با این اوصاف وبه یرغم برنامه های وزارت ارشاد در برگزاری نمایشگاههای کتاب به منظور افزایش سرانه مطالعه در کشور و تلاشهای اداره ارشاد لرستان برای برگزاری اینگونه نمایشگاهها در استان، عدم وجود فضای مناسب موجب از دست رفتن فرصت برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در لرستان طی چهار سال گذشته شده بود.

به هر حال در حالیکه خلا نمایشگاه کتاب در چهار سال گذشته به روشنی در فضای فرهنگی استان احساس می شد با راه اندازی نمایشگاه دائمی این استان زمینه بازگشت دوباره یار مهربان به لرستان فراهم شده تا این بار نوید برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان موجب دلگرمی مردم این استان شود.

14 الی 21 آذرماه، تولد دوباره نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان پس از چهار سال از 14 تا 21 آذرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای لرستان برگزار خواهد شد.

امین کمالوندی ادامه داد: این نمایشگاه بزرگ در قالب 141 غرفه و با حضور 190 ناشر به صورت مستقیم و 420 ناشر به صورت غیرمستقیم برگزار می شود.

وی از توزیع بیش از 150 میلیون تومان بن کتاب در این نمایشگاه خبر داد و بیان داشت: همچنین در نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان 70 میلیون تومان یارانه خرید کتاب از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل ارشاد لرستان اعطا خواهد شد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان به تخفیف 40 درصدی عرضه کتاب در این نمایشگاه بزرگ اشاره کرد وبیان داشت: این تخفیف از سوی برخی ناشران به سقف 60 درصد نیز خواهد رسید.

نبود زیرساختها، علت چهار سال مهجوریت نمایشگاه کتاب

کمالوندی در مورد عدم برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان در طول چهار سال گذشته، یادآور شد: بعد از آخرین سال برگزاری نمایشگاه در چهار سال پیش به دلیل نبود زیرساختهای لازم از جمله فضای برگزاری، نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان به مدت چهار سال برگزار نشد.

وی ادامه داد: این در حالیست که امسال پس از چهار سال مهجوریت، این نمایشگاه با حمایت استانداری لرستان، رفع مشکلات مالی و تامین فضا از سوی نمایشگاه دائمی استان آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری این نمایشگاه بزرگ، بیان داشت: در این جلسه مقرر شد که شرکت مخابرات استان در راستای اختصاص 100 خط تلفن ثابت به منظور راه اندازی پایانه های الکترونیکی به منظور استفاده از بن کارتهای کتاب اقدام کند.

وی تصریح کرد: در نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان به هیچ عنوان بن کاغذی کتاب توزیع نمی شود و اهدا بن کتاب در قالب کارتهای الکترونیکی خواهد بود.

کمالوندی از همکاری بانک صادرات برای راه اندازی این پایانه های فروش خبر داد و بیان داشت: همچنین به منظور پشتیبانی خدمات شرکت مخابرات استان یک واحد سیار در محل نمایشگاه کتاب استان مستقر خواهد کرد.

وی از در نظر گرفتن 1.5 مگابایت اینترنت برای این نمایشگاه خبر داد و گفت: همچنین با میراث فرهنگی استان هماهنگیهای لازم به منظور تامین بسته های فرهنگی و گردشگری برای میهمانان صورت گرفته است.

حضور 10 روزه 250 ناشر و اهل قلم در لرستان

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با بیان اینکه در قالب برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان بیش از 250 نفر ناشر، اهل قلم، نویسنده، پژوهشگر و محقق در استان حضور خواهند یافت، خاطرنشان کرد: حضور 10 روزه این افراد فرصتی برای تقویت فضای فرهنگی در استان است.

کمالوندی همچنین با اشاره به مقارن شدن برگزاری این نمایشگاه با ایام محرم، بیان داشت: در این راستا برنامه های جنبی متعددی از جمله راه اندازی سه غرفه کتاب ویژه محرم، عاشورا و معرفی ابعاد شخصیتی امام حسین(ع) در نمایشگاه کتاب در نظر گرفته شده است.

وی برپایی غرفه های بصیرت و غدیر شناسی را از دیگر برنامه های جنبی این نمایشگاه برشمرد و گفت: در نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان آخرین کتابهای انتشار یافته در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، مذهبی، دانشگاهی، ادبی، و... عرضه خواهد شد.

راه اندازی غرفه ناشران بومی لرستان برای اولین بار

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان همچنین از در نظر گرفتن ایستگاه نشست خبری به منظور پوشش خبری نمایشگاه و برگزاری نشست رسانه ها با مدیران در محل نمایشگاه خبر داد و یادآور شد: همچنین برای نخستین بار غرفه ویژه ناشران بومی لرستان به منظور تقویت ناشران بومی و با حضور 9 ناشر لرستانی در محل نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان دایر خواهد شد.

کمالوندی به دیگر برنامه های جنبی نمایشگاه اشاره کرد و گفت: راه اندازی فروشگاه کتابهای خانگی به منظور ایجاد فضایی برای فروش کتابهای مردم و خرید کتابهای جدید در محل نمایشگاه بزرگ کتاب استان از دیگر برنامه های جنبی این نمایشگاه خواهد بود.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی، برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان را زمینه ساز ورود کتاب به سبد خانوارهای لرستانی ارزیابی کرد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با بیان اینکه سرانه مطالعه در حال حاضر در کشور 81 دقیقه است، خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم با توجه به وسعت برگزاری این نمایشگاه بخش عمده ای از کتابهای مورد نیاز اقشار مختلف اعم از دانشجویان، دانش آموزان، طلاب، اساتید دانشگاه و دیگر اقشار مردم را تامین کنیم.

نمایشگاه بزرگ کتاب، فرصتی برای شیرین شدن کام کتاب دوستان

کمالوندی با اشاره به برگزاری باشکوه نمایشگاه رسانه های دیجیتال و نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریهای لرستان ابراز امیدواری کرد که نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان نیز به عنوان فرصتی منحصر به فرد با استقبال مطلوب مردم مواجه شود.

وی نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان را یک رویداد به یاد ماندنی در این زمینه ارزیابی کرد و گفت: به طور قطع این رویداد فرهنگی کام تلخ مردم لرستان از عدم برگزاری چهار سال نمایشگاه کتاب را شیرین خواهد کرد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان یادآور شد: پیش بینی می شود از نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان بین 250 تا 300 هزار نفر بازدید کنند.

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گفتگو: صدیقه حسینی