شرکتهای دولتی برای واگذاری اولویت بندی شدند

علی صالح آبادی در گفتگو با مهر درباره اعلام نتایج بررسی لیست 290 شرکتی که سازمان خصوصی سازی به سازمان بورس برای تعیین اولویتهای واگذاری سهام ارائه کرده بود، گفت: اولویتهای واگذاری سهام بر اساس این لیست مشخص و به سازمان خصوصی سازی اعلام شد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه سازمان خصوصی سازی هر چه سریعتر شرکتها را بر اساس آمادگی آنها جهت عرضه در بورس مشخص نماید، سیاست این سازمان را همین موضوع اعلام کرد و افزود: این سیاست در نامه ای که در این خصوص به سازمان خصوصی سازی ارائه شده، مطرح شده است.

وی با بیان اینکه هر شرکتی که از آمادگی بیشتری برخوردار است، قطعا در اولویت واگذاری قرار می گیرد، عنوان کرد: برخی از شرکتها که زودتر از بقیه می توانند مراحل واگذاری را طی کنند، همچون پالایشگاهها در اولویت قرار دارند.

صالح آبادی با اشاره به شکل گیری هلدینگ خلیج فارس تصریح کرد: برخی از شرکتها که وضعیت مناسب تری برای واگذاری داشتند در این هلدینگ قرار گرفتند، بنابراین هلدینگ خلیج فارس وبرخی شرکتهای پتروشیمی برای ورود به بورس سریع تر پیگیری شوند.

وی تصریح کرد: در حوزه شرکتهای نفتی شرکت حفاری در اولویت قرار دارد و نیروگاهها برای عرضه در بازار سوم فرابورس نیز می توانند سریع تر آماده شوند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: بین شرکتهایی که می توانند در بورس یا در فرابورس عرضه شوند‏، تفکیک قائل شده ایم، این شرکتها دسته بندی شدند و این موضوع مورد توافق طرفین قرار گرفته است.

معامله ایران خودرو

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد شبهات مصوبه شورایعالی بورس در مورد عدم محاسبه روزهای تعطیل در معاملات عمده و اینکه این مصوبه به خاطر معامله ایران خودرو بوده است؟ ضمن تکذیب این مطلب گفت: دولت برخی از روزها را تعطیل اعلام می کند‏، در حالی که بورس تعطیل نیست و به فعالیت می پردازد‏، بنابراین این سئوال مطرح شد که روزهای تعطیل اعلام شده آیا برای بورس نیز تعطیل به حساب می آید یا خیر؟

وی ادامه داد: این موضوع به صورت سئوال مطرح بود و البته این موضوع برای اولین بار بود که طرح می شد، با توجه به اینکه بورس فقط برای بورس تصمیم گیری می کند و منظور در اینگونه معاملات 30 روز کاری بورس برای تکمیل معامله است، بنابراین از نظر ما محرز بود که به شکلی که اتفاق افتاده بود، قرارداد قطعیت نیابد.

صالح‌آبادی عنوان کرد: ‌از سوی دیگر خریداران نیز مطرح می کردند که در روزهای تعطیل شده از سوی دولت با توجه به تعطیلی ادارت دولتی برای فروش ملک جهت تامین پول و تکمیل مدارک و غیره با محدودیتهایی مواجه بودند و عملا 30 روز کاری برای آنها کمتر تمام می شد.

وی اضافه کرد: این موضوع از شورای بورس استعلام شد و شورای بورس نیز مطرح کرد که هدف اصلی در شورا تسهیل معاملات در بورس است اما در کنار آن قوانین و مقررات نیز باید رعایت شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شورا تصمیم گرفت که برای تسهیل در سرمایه گذاری در بورس و تشویق سرمایه گذاران هر زمانی که دولت تعطیل اعلام کرد و این روزها هرچند که بورس تعطیل نباشد، اما روزهای تعطیل به روزهای کاری بورس افزوده شود و این موضوع نیز فقط برای معاملات عمده و نه خرد قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه در آئین نامه معاملات بورس معاملات خرد و عمده مشخص شده است، افزود: این مصوبه فقط برای معامه ایران خودرو نبود اما با توجه به خسارتی که خریداران سهام ایران خودرو از قبل این اتفاق دیده بودند می توانند از این مصوبه استفاده نمایند و از این پس نیز این مصوبه برای شرکتهایی که عرضه خواهند شد نیز پا بر جا است.